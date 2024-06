Hem tornat a guanyar les eleccions!

Fa una setmana, el Partit Socialista va tornar a guanyar les eleccions a la Vall. Esta vegada les europees. Per això vull començar donant les gràcies a totes les persones que han tornat a confiar en nosaltres. Tenen la meua paraula que tornarem eixa confiança amb treball i dedicació per a continuar construint una ciutat de futur i amb ambició. També vull agrair especialment a la militància la seua implicació, sobretot als 80 interventors, interventores, apoderats i apoderades. Hem tornat a demostrar que som una gran agrupació, unida i forta.

Eleccions rere eleccions es veu com el PSOE és la garantia de frenar la dreta a la Vall. Si tenim en compte les tres últimes vegades que hem anat a les urnes, ho veiem molt clar. En les municipals de maig del 2023 vam guanyar amb un 37,5% del volt i 9 regidors. En les generals, celebrades en juliol de l’any passat, també vam superar el 35% del vot i vam ser l’opció més votada. En les europees de fa una setmana hem tornat a traure quasi el 35% i hem guanyat a la Vall. És evident que si volem frenar un govern de PP i Vox a la nostra ciutat, la papereta que ho fa possible és la socialista.

A més tenim un projecte clar de futur. Amb els fons europeus estem mirant a Europa i eixa proposta de transformació de la ciutat ha rebut el suport de la ciutadania. La Vall d’Uixó és una ciutat puntera en la gestió dels Next Generation. Torne a repetir, perquè és important, que hem aconseguit portar fins a la nostra ciutat 14 milions d’euros de la UE. Algunes de les actuacions ja estan en marxa: la segona fase del Camí de l’Aigua, el centre de digitalització en la primera planta del mercat o la rehabilitació de la Torre de Benissahat. Altres ho estaran molt prompte: la reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament o la regeneració urbana del barri Colonia San Antonio.

Això significa que el millor està per vindre. Els governs socialistes defensem un model d’avanços i progrés enfront de la política bruta que la dreta i la ultradreta practiquen. I a la Vall, els vallers i valleres han donat el seu suport a eixe model que mira al futur. Davant tenim a unes dretes que volen retrocedir i tornar al passat més negre. La Vall li ha tornat a dir que no a eixa antipolítica. Davant l’onada reaccionària que estem vivint als nostres voltants i també a Espanya i a tota Europa, a la nostra ciutat resistim.

Estic encoratjada a continuar treballant amb la mateixa il•lusió que el primer dia per la Vall. Són molts els projectes de futur i de present que tenim al davant. Sense anar més lluny, el divendres vam celebrar un ple extraordinari per a aprovar el projecte definitiu del segon pavelló poliesportiu i donar-li un termini d’un mes a l’empresa perquè comence les obres de construcció. És una notícia històrica. No només perquè suposa tindre una nova infraestructura esportiva molt necessària i demandada. També perquè posa fi a un treball de molts anys per a fer complir i posar en ordre un contracte (el del fem i la neteja viària) que va signar el PP i pel qual l’exalcalde Óscar Clavell va estar imputat.

Hem passat anys d’haver d’arreglar molts empastres del PP. Encara hui patim les conseqüències d’alguns d’ells i també del deute de 30 milions d’euros que van deixar. En estos 9 anys l’hem reduït fins a 11 milions d’euros. És una reducció molt important, però encara queda una tercera part per saldar. Són diners que podríem destinar a invertir en projectes de futur en lloc de per a pagar als bancs. Però ho fem per responsabilitat i perquè la bona gestió és un dels trets que identifiquen el nostre govern. Tanmateix, en poques setmanes podrem donar noves bones notícies derivades d’eixa bona gestió econòmica.

El millor està per vindre

És prou comú escoltar el mantra eixe que diu que la dreta governa millor que l’esquerra. Les dades ho desmenteixen. El deute municipal a la Vall és un exemple. Però hi ha molts més: la taxa de desocupació en 2014 era de quasi el 23% i ara és del 12,5%. Una reducció de més de 10 punts, que encara volem seguir abaixant amb la reindustrialització de la nostra ciutat. Fa uns dies vam anunciar que destinarem quasi 900.000 euros a millorar i modernitzar els polígons, per fer-los més atractius a noves empreses. I en agost acabarà el termini per a presentar les ofertes d’agent urbanitzador de Belcaire C, pas previ a començar les obres de creació de quasi 700.000 m² de sòl industrial. Per això estic convençuda que el millor està per vindre. Anem a créixer en número d’habitants i en número de persones treballant.

Tindrem una ciutat de primera. Perquè hem recuperat l’ambició i hem deixat enrere el conformisme que durant tants anys ha sigut un llast per a la Vall i per a les nostres aspiracions com a ciutat. Ja no estem disposats a perdre més oportunitats. Ara tenim la valentia d’aprofitar-les!

Alcaldessa de la Vall d'Uixó