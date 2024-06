Despilfarrando recursos

No me cabe duda de que la celebración del denominado día del orgullo supone un gasto público que no merece la sociedad castellonense. Lo dijimos. Vox ha venido para eliminar todo gasto político innecesario, y este lo es aunque no lo quieran entender ni nuestros socios de gobierno. Tan político e ideológico resulta que hasta PSOE y Compromís le dieron la espalda simplemente porque los actos fueron organizados por alcaldía.

En datos: según la Policía entre 300 y 350 participantes; en cuanto al coste, la friolera de 18.089,50 euros más la difusión publicitaria; en cuanto a las formas, espectáculos de más que dudoso gusto a los que desde luego no creo que me llevara a menores.

Perversa ideología

Por si a alguien no le ha quedado claro, en Vox nunca vamos a apoyar a colectivos genéricos LGTBI, como lamentablemente sí hace el PP de Carrasco, que tiene perfectamente asumida esa perversa ideología de género que lleva a que la izquierda y el centrito no sepan definir ni siquiera qué es una mujer. Invito a todos los que participaron en esos actos o que los apoyan, a que se hagan una pregunta: ¿Qué es una mujer? Con su perspectiva de género recogida, por cierto, en la totalizante y globalista Agenda 2030, es imposible contestar .

Mientras nosotros defendemos la igualdad de todos los españoles por causa de su religión, raza, condición sexual o ideología política, tal y como reza el artículo 14 de nuestra Constitución, todo el consenso progre ha comprado los postulados de la ideología de género que tanto daño está haciendo a las familias. Que cada uno se pague su fiesta, pero con mi dinero, no.

Portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón