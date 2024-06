Gestión de primera

Y no lo digo yo, sino vecinos del municipio que nos felicitan cada día por el trabajo que estamos realizando desde este equipo de gobierno. Queda mucho por hacer para mejorar Oropesa del Mar, pero no escapa a nadie el esfuerzo que, desde la primera planta hasta la última del edificio consistorial, como de las dependencias municipales auxiliares, está realizando el personal humano que conforma la plantilla local, junto a este equipo de gobierno que lidero desde hace un año completo.

Son muchos los desaguisados ideológicos que el PSOE de Oropesa nos dejó aposentados y que ahora braman porque se les acabó el chollo; hablan de «destrozar una agenda cultural socialista», que yo definiría como «el entramado sectario que estaban tejiendo en nuestro pueblo». Este año ha estado marcado por resolver entuertos del equipo de la rabieta, cuya portavoz no reconoce, porque peca de narcisismo exasperado (aprecio excesivo del aspecto físico, las cualidades o los actos de uno mismo, según la RAE). No obstante, con la mirada puesta en el bienestar de nuestros vecinos y nuevas oportunidades para Oropesa, en este primer año de legislatura se han puesto al día las facturas atascadas que se arrastraban; se va a trasladar el skate park a una nueva ubicación porque causaba serias molestias a vecinos y no contaba con ningún estudio de impacto ambiental previo; se está trabajando para cerrar el canal de l’Illeta, de forma legal, y para el que ya contamos con el Informe de Impacto ambiental de Costas, cierre que ayudará a frenar el sangrado de arena de la playa Morro de Gos; estamos impulsando el proyecto de construcción de un nuevo centro médico.

Bomberos

Y es que son muchas las iniciativas que este último año se han impulsado, como la licencia para la construcción del parque de bomberos, las obras de conexión con la zona sur del municipio para poder llevar agua potable a dicha zona, y por supuesto, la mejora continua de la vía pública con la poda intensiva de los últimos meses, resiembra y plantación de nuevo arbolado para generar sombras, la constante limpieza con agua a presión de las calles del municipio y el aumento de islas de contenedores de recogida selectiva de residuos urbanos.

Por último, me siento especialmente orgullosa del éxito sin precedentes, de la última edición de La Trobà d’Orpesa, declarada Fiesta de interés turística provincial siendo yo alcaldesa, y el aumento de participantes en las últimas pruebas deportivas de talla nacional e internacional que se han celebrado en Oropesa en este año. Sin duda, una hoja de ruta estudiada y pensada en las personas.

Alcaldesa de Oropesa