Un govern de fets i solucions

Aquesta setmana es complix un any de la present legislatura. Fent balanç dels últims 365 dies, el primer que em ve al cap és l’orgull que sent pel meu equip, pel treball i implicació de cadascun dels 10 regidors i regidores que m’acompanyen per tal de sumar en aquest gran projecte dirigit a transformar l’Alcora i a millorar la vida dels alcorins i alcorines.

Des que vam prendre possessió del nostre càrrec fins ara han passat moltes coses. Hem activat el nostre full de ruta amb força, amb la posada marxa de dos de les actuacions més ambicioses del nostre programa: la construcció de la Casa de la Cultura i la rehabilitació i ampliació de l’IES Ximén d’Urrea.

A més a més, s’han obert les primeres pistes de pàdel municipals, hem materialitzat la compra d’un terreny de 80.500 m² per a potenciar el paratge del Castell de l’Alcalatén, hem recuperat la façana original entre altres millores a la Reial Fàbrica, hem executat noves actuacions de modernització als polígons industrials… Són alguns exemples que posen de manifest que, encara que queda molt per fer, anem avançant, i a bon ritme, en els nostres compromisos.

Treballar per tal d’aconseguir ajudes per a l’Alcora és una altra de les nostres prioritats. L’esforç val la pena, la veritat. Enguany, sense anar més lluny, hem duplicat les subvencions de l’Ivace per a la modernització dels nostres polígons industrials amb ajudes de més d’1 milió d’euros. Un assoliment que és conseqüència directa d’haver insistit i treballat per a crear la primera Entitat de Gestió i Modernització (EGM). Amb les ajudes i fons propis invertirem 1,4 milions d’euros enguany per tal de millorar la competitivitat de les empreses, atraure indústria i fomentar la creació de llocs de treball. Una altra prioritat d’aquesta legislatura és la promoció de vivenda a preus assequibles. Sabem que és un problema que tenim a l’Alcora i estem treballant per a solucionar-lo. De moment, entre altres accions, hem creat una comissió tècnica de treball, hem inclòs una partida en el pressupost de 2024 per a l’adquisició dels terrenys necessaris i ens hem adherit al pla Viu de la Generalitat.

Lliure de càrregues

També continuem avançant en un altre del projectes estratègics de present i futur més esperats, la compra de l’antiga fàbrica Sanchis. La Sareb ha acceptat l’oferta de l’Ajuntament i està en procés d’eliminar l’última càrrega que tenia l’immoble. Per responsabilitat, la compra només es produirà quan estiga totalment lliure de càrregues. Sempre he dit que en aquest assumpte no anava a tirar la tovalla, almenys no serà per no intentar-lo, ja que són molts i molt beneficiosos els projectes que podríem impulsar en eixos terrenys, idonis per superfície i ubicació. Un d’ells seria la residència per a la tercera edat, una altra iniciativa molt demandada pels nostres veïns.

Quant a serveis destinats a persones majors, fa poc es va complir un any de la posada en funcionament del centre de dia. Sens dubte, és una de les iniciatives de les quals em sent més satisfet per exemplificar a la perfecció com un servei pot millorar la qualitat de vida de les persones, que al final és per al que estem.

Un dels temes que normalment més preocupa la ciutadania és l’atur. L’última dada que tenim és el de demandants actius aturats de maig, que és de 647. És cert que és un dels mesos de maig amb la xifra més baixa des de l’any 2009. Així i tot, no és, ni de molt, suficient. Cal continuar treballant des del Pacte Ceràmic per l’Ocupació com fins ara i impulsar accions, conjuntament amb altres administracions, per a fomentar la creació d’ocupació.

No podem oblidar que venim d’una crisi, derivada de la pandèmia, la guerra a Ucraïna i la inflació… però és cert que enguany estem veient molt de moviment a l’Alcora: han obert un bon nombre de negocis, s’estan ampliant i millorant empreses existents… ens arriben moltes sol·licituds de llicències... Aquest moviment és gràcies també a emprenedors/es valents i empresaris/àries que estan apostant per invertir al nostre poble i això sempre és una bona notícia.

Una realitat

En general, l’Alcora està més viva que mai. La nostra marca és una realitat i ho comprovem cada setmana amb una agenda molt dinàmica d’activitats culturals, esportives, lúdiques, infantils, juvenils, socials, per a gent gran… fet al qual contribuïxen, i molt, les associacions i clubs alcorins. L’objectiu és que tot el món puga fer els seus plans ací sense necessitat d’anar-se’n a altres localitats.

Pas a pas, seguim sumant. Tenim tres anys al davant. Està clar que no sempre s’encerta per a tots, ens podem equivocar i ens equivoquem, de fet, perquè som persones, però puc assegurar que estem deixant-nos la pell pel nostre poble prioritzant l’interés general. Com he dit abans, compte amb el millor equip possible, així que estic convençut que acabarem la legislatura amb molts projectes acabats i altres tants en marxa per tal de millorar el present i garantir el futur.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló