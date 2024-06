La IA relevante

¿Qué rol le damos a la inteligencia artificial?¿En qué aspectos nos debe complementar o sustituir? El debate sobre la IA comienza a calar en la sociedad ahora que el groso de la ciudadanía se ha acostumbrado al brillo de las herramientas generativas y puede entrever también su parte opaca y traslúcida. Tras unos meses en los que la industria ha ido amontonando sorpresas como en una fiesta de cumpleaños, ya son pocos quienes desconocen la existencia de aplicaciones de la IA o que aún no han escuchado hablar de aquel restaurante con un camarero robot. La IA protagoniza informativos, mueve la economía, se integra empresarialmente a gran velocidad hasta convertirse, ahora sí, en el tema de discusión por excelencia sobre nuestro futuro de manera transversal.

Golpe de esperanza

Dentro de este debate, no son pocas las voces que comienzan a impacientarse o, incluso, posicionarse en contra de esta orientación de la IA que parece querer convertirse en nuestro acompañante fiel y omnipresente, antes que enfocarse en dejarnos hacer libremente nuestras cosas y desarrollar de forma autónoma las tareas que menos nos agradan. De momento, no queda claro si la IA pretende trabajar para nosotros, o si nos haremos tan dependientes de ella para cualquier faceta creativa o estratégica que nos convirtamos en la parte débil del sistema. Por eso, noticias como la que OpenAI anunciaba hace unos días son un golpe de esperanza: su acuerdo con la sanitaria Color Health por el que los profesionales tendrán a su alcance un copiloto de IA para mejorar la detección temprana del cáncer y personalizar tratamientos. La fase inicial de este proyecto revela resultados prometedores: los doctores que ya han podido hacer uso de esta herramienta dotada de GPT-4 identifican cuatro veces más resultados de laboratorio, imágenes o biopsias y patologías no percibidas solo por el ojo humano. Esta es la orientación que no admite discusión: la IA y su rama generativa para impulsar la ciencia, la medicina, la investigación, la sostenibilidad. Ojalá podamos empujar a la industria a ser útil en más facetas clave para nuestro mañana.

