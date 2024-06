Un año extraordinario

Esta semana, concretamente el lunes 17 de junio, se cumplió el primer aniversario del gobierno del cambio de la ciudad de Castellón que tengo el honor de presidir. Una efeméride que nos ha llevado a echar la vista atrás y que ha servido para poner de manifiesto el mucho trabajo que hemos realizado, cumpliendo la hoja de ruta marcada por los castellonenses, que fueron quienes votaron por dicho cambio y a los que hoy, 372 días después, sigo dando las gracias por su confianza.

Ha sido un año intenso, pero suficiente para empezar a transformar una ciudad que, doce meses más tarde, está bastante mejor que como la encontramos. Hoy, Castellón es una ciudad más limpia, más segura, más verde y una ciudad que es más plural y participativa. En definitiva, un Castellón de todos y para todos.

Hoy, este gobierno municipal ha puesto a los castellonenses en el centro de sus prioridades. Somos un gobierno que está al servicio de la ciudadanía y no al contrario, una ciudad que promociona el talento, que pugna por captar inversiones y que apuesta por la colaboración público-privada, un Castellón que vuelve a ejercer su capitalidad. Porque aquí, a diferencia del anterior gobierno local, hemos venido a ser la solución, no el problema.

El presupuesto más alto de la historia

El gobierno que me honro en presidir, en este año ha puesto en marcha el presupuesto más alto de la historia, 217 millones de euros, a los que hemos incorporado otros 21 millones de remanentes del año 2023. Y todo a pesar de haber activado una bajada de impuestos de casi 4 millones de euros, que ha permitido que los vecinos de la capital de la Plana hayan pagado menos IBI, menos plusvalías, que los hosteleros no hayan abonado el impuesto de ocupación de vías públicas por sus terrazas o que no se haya repercutido en el recibo de la basura el aumento del coste del servicio.

Y como nuestra prioridad es el empleo, acabamos de activar la creación de un gran parque logístico y energético, LogistiCS, que permitirá la llegada de importantes compañías y convertir a nuestra ciudad en el polo más importante de energías verdes. También vamos de la mano del Puerto de Castellón y de la Generalitat para que en el Moll de Costa, en los antiguos cines, se active un hub tecnológico para que, a imagen de las capitales más punteras, como Valencia o Málaga, demos salida al gran talento que existe en nuestra ciudad entre los más jóvenes.

Queremos que Castellón sea una ciudad más verde. Y por eso acabamos de plantar 500 árboles y más de 40.000 flores, para que nuestras calles y plazas estén más vivas y sean más bonitas y agradables de pasear. Mientras el anterior gobierno llenaba de césped artificial la plaza de la Paz, el gobierno municipal que presido está trabajando en impulsar el mayor parque de Castellón, el de Sensal, que ocupará 140.000 metros cuadrados, de los que 40.000 se activarán dentro de esta legislatura. También estamos transformando las calles del centro, convirtiendo la zona de bajas emisiones en una oportunidad para que la ciudad luzca más bonita y sea más paseable y vamos a invertir 17 millones de euros en la transformación de 5 barrios que necesitan ser regenerados.

Comercio

El actual gobierno de Castellón cree en el comercio de proximidad y por eso acaba de aprobar una modificación de crédito que permitirá inyectar dos millones de euros en ayudas directas al sector servicios, y ya lo tiene todo preparado para activar el plan de reforma de los mercados municipales, abarcando tanto el Mercado Central como el de Sant Antoni y Refeyme. Hemos puesto en marcha un plan de choque de limpieza, acabamos de aprobar un plan de asfaltado de calles y caminos de 3 millones de euros, por primera vez hay un contrato para el desbroce de los caminos de la Marjaleria y la limpieza de las acequias y hemos incrementado el personal del área de Servicios Sociales con el fin de agilizar la ayuda a las personas que necesitan el apoyo de este Ayuntamiento.

El acuerdo con el CD Castellón, la cesión de dos parcelas para la construcción de las primeras 120 viviendas de VPP en la ciudad en 8 años, nuestras playas han ofrecido por primera vez todos sus servicios, incluidos los chiringuitos, hemos recuperado la cultura para todos y estamos reforzando las plantillas de la Policía Local y de los Bomberos, porque la seguridad es esencial para este gobierno.

Y todo sin renunciar a ningún derecho. Al contrario, apostamos por la libertad. Este gobierno no pregunta a nadie ni a quién reza, ni a quién vota ni a quién ama. Trabajamos para todos.

El balance es extensísimo. Y seguimos sin bajar el ritmo. El día que cumplimos nuestro primer año aprobamos iniciar los trabajos para culminar la ronda Oeste de circunvalación. Los hechos son la mejor carta de presentación. Será el primer hito del año II de esta nueva etapa. Seguimos. Gracias por la confianza.

Alcaldesa de Castellón