Estirant el xiclet

Esta setmana ens hem assabentat que la Sareb ha venut els terrenys del Golf a una misteriosa empresa. Compromís sempre ha assegurat que el Banco Malo no tenia cap interès urbanitzador sinó especulador. El seu objectiu, vendre el mort a un inversor i desfer-se dels actius abans de la seua dissolució el 2027. El projecte es va adjudicar a la Sareb i en el moment d’acceptar dipositar els 15,6 milions de garanties, demana una ampliació de termini per valorar. Tots estos anys no han sigut prou! I a més demanen la suspensió de l’acord. Marejar la perdiu i estirar el xiclet del golf per a què empreses, PP, PSOE i Rosana Villanueva seguisquen especulant sobre el futur de Torreblanca.

Secretisme

Deia la notícia que l’agraciada és una empresa amb intenció de dur a terme el projecte. Amb el secretisme de l’Ajuntament res sabem, però podria ser que l’empresa que ha comprat els terrenys per pa i ous haguera estat relacionada amb el PAI en el moment d’esplendor urbanístic.

La Sareb ja ha complit el seu objectiu i ens ha deixat tirats, tal com dèiem. Ara, el futur de Torreblanca segueix estant en mans de la incertesa i la voluntat de les empreses,mai en mans d’un poble que ni tan sols té Pla General. El vent de Mazón bufa a favor de l’especulació. Esperem que no siga un joc de Monopoly per a les empreses.

S’ha demostrat que teníem raó al dir que la Sareb no volia dur a terme el golf sinó especular amb ell. Tindrem també raó amb la falta de viabilitat del projecte?

Portaveu de Compromís per Torreblanca