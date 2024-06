Carta als joves: Crist viu!

Estimat/da jove: el nostre estimat bon Papa Francesc, el 25 de març de 2019, et va escriure una preciosa carta. Sí, efectivament, ja han passat cinc anys i potser encara ni la coneixes. Es titula Crist viu. Llegeix-la ara que ja has acabat el curs i els exàmens, ara que disposes d’una mica més de temps per a tu, per a meditar i pregar. Val la pena! És entranyable. Te l’ha escrit amb molta tendresa i estimació, pensant molt en tu. De fet, ens l’adreça a tots i a totes: pastors i fidels. És que, com ell mateix afirma, «ésser joves, més que una edat, és un estat del cor». En la seva paraula ressonen les veus de milers de creients d’arreu del món que van fer arribar les seves opinions al Sínode sobre els joves que es va celebrar durant l’octubre de l’any 2018. Fins i tot joves no creients van desitjar compartir suggeriments que van suscitar en ell noves qüestions.

Saps? Hauríem d’aprendre més a mirar la realitat com ho fa el Papa Francesc, amb esperança: «en totes les situacions buides i doloroses –afirma– (…) hi ha un camí de sortida». Ell et proposa que et deixis prendre per Crist que és viu i et vol viu, que invoquis i deixis actuar en tu l’Esperit Sant. Ets infinitament estimat per Déu, no ho oblidis mai. Crist és viu, no és només un bon exemple del passat, sinó que és el teu Amic en majúscula, no ho dubtis. Enamora’t d’Ell, et diu el papa! Aquest enamorament farà que et llevis cada matí, i determinarà en què ocupes les tardes i els caps de setmana, què llegeixes, amb qui et relaciones, què et sacseja el cor i què justifica la teva gratitud. Viu estimant!

Francesc, que sap escoltar i té en compte els qui són a les perifèries geogràfiques i existencials, recorda a la seva carta que durant el Sínode esmentat, un dels joves auditors, provinent de les illes Samoa, va parlar de l’Església com si fos una canoa en la qual els ancians ajuden a mantenir la direcció guiant-se per la posició dels estels, mentre els joves remen amb força imaginant el que els espera més enllà. El papa vol que tots pugem a la mateixa canoa i entre tots busquem un món millor, amb l’impuls sempre nou de l’Esperit Sant.

Bisbe de Tortosa