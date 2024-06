Els reptes, també ètics, de la IA

Poques institucions tenen la capacitat d’adaptació que ha demostrat la universitat. Cada època ha tingut els seus desafiaments i, sempre, la universitat ha exercit un paper protagonista. El nostre compromís amb el desenvolupament i el progrés de la societat, entès com un progrés cap a un món més equitatiu, solidari i inclusiu, ens exigeix un procés continu de millora, que implica constants transformacions. Tan senzill com complicat.

Ara afrontem una quarta revolució industrial que genera un profund debat. El creixement sostenible, la transició energètica i la transformació digital, amb la vertiginosa irrupció de la intel•ligència artificial (IA), són desafiaments de gran importància i la societat demana respostes.

La transformació digital és, sens dubte, un dels reptes que ha cobrat major protagonisme en l’esfera pública, i això inclou el món acadèmic. La irrupció de la intel•ligència artificial en les universitats, igual que en altres sectors, ha obert moltes incògnites, però també oportunitats.

En l’àmbit acadèmic, la intel•ligència artificial té el potencial d’ampliar la interacció entre estudiants i docents, més enllà de l’avaluació. Pot contribuir a la transformació del rol tradicional del docent i oferir noves possibilitats d’aprenentatge. Com acolliríem que la IA s’encarregara de les tasques repetitives i nosaltres ens poguérem bolcar en el nostre paper de guies i tutors de l’estudiantat? I si la IA permetera reduir la tediosa burocràcia dels projectes i ens facilitara centrar-nos més en la investigació? La resposta és evident.

En sentit ampli, la digitalització, al costat de la globalització en la qual també estem immerses des de fa anys com a societat i com a universitat, comporta igualment que l’ensenyament i l’aprenentatge estan evolucionant cap a un model educatiu molt centrat en l’estudiant. Els enfocaments personalitzats i col•laboratius, així com el lifelong learning, seran la norma.

En el cas de la Universitat Jaume I, i conscients que la IA ha arribat per a quedar-se, apostem per la formació, per potenciar la competència digital de la comunitat universitària –estudiantat, professorat i personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis–, per la renovació metodològica i per la incorporació de la tecnologia emergent amb sentit crític. Aquestes són, en la nostra opinió, algunes de les claus que possibilitaran la convivència entre la universitat i la IA.

La transformació digital és transversal i les seues aplicacions són múltiples i amb transformacions positives, però també ens genera incerteses. El desenvolupament de la IA està sent vertiginós, tant que supera la capacitat de legislar, i el seu impacte en el nostre dia a dia és indubtable i va més enllà de l’acadèmic: té implicacions en l’àmbit polític, econòmic i social.

Així, són molts els dubtes sobre la possible bretxa digital en l’ús de la IA de pagament, que arribarà; pel seu fort impacte en el medi ambient a causa de l’alt consum d’energia; pel seu impacte en la protecció de dades i l’atribució del material produït, o pel risc que reproduïsca biaixos (com els de gènere) o comportaments discriminatoris.

Davant aquestes incerteses, que són tangibles i no són cosa del futur, sinó del present, és important que les universitats liderem un ús ètic i responsable d’aquesta poderosa ferramenta. És imprescindible que abordem el disseny, l’aplicació i l’ús de la intel•ligència artificial des del pensament crític i que posem la nostra capacitat de generació de coneixement al servei del conjunt de la societat. Tot això, dins d’un marc ètic que permeta posar la tecnologia al servei de les persones, i no a l’inrevés.

Aquest debat al voltant de la intel•ligència artificial, amb tot el seu potencial, però també amb totes les seues incògnites, el resumeix molt bé la catedràtica emèrita d’Ètica i Filosofia Política Adela Cortina, honoris causa per l’UJI. Cortina subratlla que la intel•ligència artificial està present en àmbits com la salut, les finances o l’educació, amb estimables beneficis, però cal estar molt alerta perquè el seu desenvolupament no vulnere els drets socials, econòmics, culturals. I, a més, perquè el seu ús repercutisca en el benestar de tots per igual, d’acord amb el principi de la justícia, i no perquè se’n beneficien uns i isquen perdent uns altres. I és en aquest debat i amb aquests objectius on hem d’estar les universitats per a oferir les respostes que demana la societat.

Rectora de la UJI