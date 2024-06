Comença l’estiu i no parem

Comença l’estiu i es nota. En els últims dies hem celebrat la cloenda de moltes activitats municipals i també les escoles han fet els seus festivals de fi de curs. Han tornat els balls els divendres i dissabtes a la pista de ball del Paratge de Sant Josep. S’ha iniciat el programa Estiu Esportiu, amb 400 persones participants, i fins i tot s’ha presentat ja el cartell i la programació de les Penyes en Festes. Tot i això, l’activitat de l’Ajuntament no para, perquè tenim molts projectes il•lusionants per davant i cal continuar treballant per a fer-los realitat.

Fa una setmana vam aprovar en un ple extraordinari el projecte definitiu del nou pavelló poliesportiu, ja aprovat pels tècnics municipals i també pel col•legi d’arquitectes. Això significa que li hem donat un termini d’un mes a l’empresa perquè comence les obres. Vull recordar que el contracte de la recollida del fem i neteja viària que va signar el PP (i pel qual Óscar Clavell va estar imputat) incloïa la construcció d’esta infraestructura esportiva. Després de molts anys d’incompliments, després d’haver regularitzat la situació i d’haver recuperat 750.000 euros, ara arriba el moment en el qual han de complir amb eixa inversió d’un milió d’euros. Estarem vigilants perquè es complisca.

El pròxim dimecres en ple ordinari també aprovarem la memòria per a poder realitzar l’activitat econòmica de parc aquàtic en el Paratge de Sant Josep. Un dia abans, el dimarts 25 de juny, a les 18.30 hores, davant de l’antic restaurant de la piscina de Sant Josep, presentarem el projecte de parc aquàtic que tenim per a esta zona de la piscina d’estiu. El nou disseny atén a l’enquesta que va rebre més de 1.200 respostes, que majoritàriament demanaven un canvi de model cap a unes instal•lacions més lúdiques i d’ús familiar.

Situació heretada

Hi ha molt de treball darrere, des de fa anys, per a solucionar una situació heretada i que he patit molt com a alcaldessa i com a ciutadana. Perquè els vallers i valleres no mereixem la situació que tenim, amb una piscina que perd aigua quasi des que es va obrir al públic. L’origen d’estes filtracions es desconeix i per això ara donarem una solució a llarg termini, perquè no es poden fer més parxes com s’han fet en quasi totes les legislatures amb un mal resultat per a la ciutadania, que fa anys que no pot gaudir de les seues piscines de Sant Josep.

Per això anem a escometre un projecte ambiciós, un parc aquàtic que servisca de complement a les Coves de Sant Josep però que també puga ser gaudit pels vallers i valleres, especialment pels més menuts. També tenim clar que la seua gestió serà municipal, perquè la privatització que va fer el PP ens ha costat molts diners com a ciutat. No anem a caure en els errors de la dreta, perquè a més estem demostrant que la gestió pública funciona. Les Coves de Sant Josep donen beneficis per primera vegada en molts anys. I són precisament eixos beneficis els que pagaran la construcció del nou parc aquátic. Per fi, tindem les instal•lacions d’estiu que la Vall mereix.

Enguany no serà possible gaudir-les encara, però continuarem amb la iniciativa de les festes de l’aigua en el Paratge de Sant Josep, on setmanalment muntarem unflables d’aigua. A més, en juliol estrenarem el nou parc de jocs d’aigua de la plaça del Parc. Una ubicació molt cèntrica (on estaven les antigues pistes d’skate) on refrescar-se estos mesos de calor.

M’agradaria que el parc aquàtic de Sant Josep ja estiguera llest, però en estos 9 anys de govern hem hagut d’arreglar molts empastres anteriors, hem reduït el deute municipal de 30 milions a 11 milions i hem anat desembossant projectes que no es poden fer tots a la vegada. Ara ha arribat el torn de dos dels més importants: el nou poliesportiu i el nou parc aquàtic.

Això vol dir que la Vall funciona i que té ambició. Mirem al futur amb il•lusió i sabent que anem a créixer. L’any passat ja vam guanyar habitants i el repte que tenim per als anys vinents és seguir augmentant en número de població. Això passa per l’ampliació del polígon, com sempre recorde.

En agost finalitza el termini per a presentar les propostes a agent urbanitzador i la previsió és que a finals d’any puguen començar les obres. En això estem treballant, perquè sabem que la Vall creixerà de la mà d’esta aposta industrial. I això farà que puguem tindre més infraestructures, més ocupació i més serveis per als vallers i valleres.

Vos anime a gaudir de l’estiu a la nostra ciutat. Esta mateixa setmana presentarem la programació de Nits d’històries i historietes i en el Paratge de Sant Josep tenim diverses activitats per a tots els públics. És moment de desconnectar i descansar, per a totes i tots. En el meu cas també de compaginar-ho amb la intensa activitat municipal, perquè tenim projectes per davant que no poden esperar. I això és una motivació diària per a mi.

*Alcaldessa de la Vall d'Uixó