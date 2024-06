Ley de amnistía

Es un escándalo la tramitación de esta Ley, que ha suscitado la repulsa de innumerables instituciones y órganos jurídicos. Solo para pagar que siete votos de los independentistas le sirven para mantenerse en el poder, este motivo rastrero es la realidad. Los que la defienden con uñas y dientes, no hace más de un año proclamaban su ilegalidad, su inconstitucionalidad y que nunca la aceptarían. Un ejercicio de hipocresía nunca visto, allá con su conciencia o su falta de ella.

Es muy revelador leer su exposición de motivos, el motivo es claro, lo que he dicho, pero como tienen que encubrirlo, emplean buenas palabras que jurídicamente no sustentan nada, pero marean y encubren. La demostración de su inconstitucionalidad es que la justifican un montón de veces. Nunca se vio otra Ley que intentara decir que es legal, es una contradicción. Dicen que está prevista en el ordenamiento, no se sabe dónde. Es respetuosa con los golpistas, independentistas y delincuentes, aceptando que fue un referéndum. Habla de concordia, diálogo... Todo mentira, no se les había ocurrido en 10 años, hasta que necesitaron los 7 malditos votos. Se carga el poder judicial. Según ellos va a traer estabilidad económica y progreso cultural, ¿? Dicen que supone justicia e igualdad, lo contrario a la realidad. Amnistía a los que lo han pedido, a los Pujol, a malversadores y terroristas, está redactada a medida. No creo que Europa acepte eso. Y es un paso más de los independentistas que ya están pidiendo dinerito y referéndum. No lo ocultan, volverán a hacerlo.

*Notario y doctor en Derecho