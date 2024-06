Vila-real,ciutat oberta

Els resultats electorals de maig de 2023 van destacar la necessitat de cooperació entre els partits polítics de Vila-real per garantir una governabilitat efectiva a la nostra ciutat. El mandat de la gent exigeix un equilibri entre cessió i tensió per crear un executiu municipal capaç de gestionar els afers públics de manera eficient, respectant les particularitats de cada formació.

Històricament, els acords postelectorals a Vila-real han estat clau per al progrés de la ciutat, facilitant l’avanç social, el desenvolupament d’infraestructures i la millora del teixit econòmic. Compromís per Vila-real aspirem a construir una ciutat més sostenible, innovadora, solidària, inclusiva i igualitària.

Vila-real ha sofert les conseqüències d’un centralisme que limita les seues possibilitats, obligant-la a fer un triple esforç per mantenir-se al nivell d’altres ciutats. Aquest sentiment ha unit els partits locals en reivindicacions per destacar la importància de Vila-real com la segona ciutat més gran de les comarques del nord i des de Compromís no volem quedar-nos enrere.

La ciutat ha demostrat una gran resiliència, amb molta paciència per fer de la innovació, l’educació i esport no només uns títols sinó una realitat. S’han de prioritzar els interessos dels veïns i veïnes siga quina siga la seua edat i situació.em de tindre la força suficient per a exigir inversions de la Unió Europea, el Govern de l’Estat, la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial, essencials per a l’èxit de la ciutat, tota subvenció no podem deixar-la escapar. És el moment de posar trellat i seny a la despesa i el deute.

Lloc d’acollida

Vila-real és un lloc d’acollida, oberta a qui ha vingut a treballar i participar del seu caràcter singular. Valora la seua cultura i tradicions de manera integradora, apreciant les aportacions de la diversitat que enriqueixen el seu teixit social, per tant, hem de fixar-nos l’objectiu de fer front a l’extrema dreta i qualsevol discurs d’odi, preservant el caràcter obert i inclusiu de Vila-real i treballant per la felicitat de tots els seus ciutadans, passe el que passe, aquesta és la meta.

Maria Fajardo és concejal de Compromís per Vila-real y diputada provincial