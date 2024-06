Enguany commemorem l’Orgull LGTBI més trist dels últims temps. El tàndem PP-Vox ha tapat amb núvols negres l’arc de Sant Martí i debats que semblaven superats i drets consolidats hui estan en dubte. Els que som del col·lectiu mai ens haguérem imaginat que es permeteren comportaments i declaracions com les que es fan hui des de les institucions contra el col·lectiu. Unes paraules que van coent a foc lent un caldo de cultiu que ens esclatarà a les mans si no ho parem. Només cal vore les dades que ja apunten un augment dels delictes d’odi contra els quals volem ser lliures per a ser i estimar. El pitjor de tot és que saben el que diuen i saben el dolor que infligeixen a la gent, sobretot jove, que viu amb por o s’autonega. Ens estan negant ser.

Per desgràcia, en un any hem retrocedit moltes dècades d’avanços. I ací, l’únic culpable és el PP, el partit que accepta que s’eliminen polítiques d’igualtat i que es vete la bandera i que és còmplice de la censura de pel·lícules i llibres. Però no ens enganyem, sempre ha sigut un partit homòfob, encara que ara s’embolique de colors. No oblidem que judicialitzara el matrimoni igualitari i les adopcions i que ara implante la Inquisició LGTBIfòbica.

No ens deixarem intimidar i no participarem en les seues iniciatives pinkwashing per a blanquejar la seua LGTBIfòbia. Nosaltres, les socialistes, els plantarem batalla. A cada insult, més drets. A cada atac, més llibertat. Com deia Estellés, escriptor menyspreat per PP-Vox, «no podran res davant un poble unit, alegre i combatiu».

Arantxa Aragonés és secretaria de LGTBI del PSPV de Castelló