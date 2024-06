Energúmenos rupestres

Confieso que he buscado cuáles son las ciudades más limpias de España. Muchas de ellas están en el norte. De entre ellas parece que destaca Oviedo. No me extraña, una ciudad con desniveles y con mucha lluvia es fácil que evacúe la suciedad. En Castellón, llana y con pocas precipitaciones, lo tenemos más difícil.

Pero también he buscado si había un ránking de ciudades con menos pintadas. Téngase en cuenta que una cosa es un grafiti mural hecho con más o menos gusto en lugar preparado al efecto, y otra cosa es cualquier chuscada estampada en pared ajena. No lo he encontrado.

Algún neandertal

Según datos de primeros de año, en España hay 65 ciudades que superan los 100.000 habitantes. Seguro que todas ellas albergan algún neandertal que sigue haciendo garabatos rupestres, pero me hubiera gustado saber en qué rango de retraso prehistórico estaría situada Castellón de entre esas 65 ciudades, hace más o menos un año, cuando cambió de color el gobierno municipal. No me hubiera extrañado que nuestra ciudad estuviera entre las más degradadas. Sin embargo, un año después, tras haber prometido que Vox cuida tu barrio, podemos ver largas fachadas de inmuebles, incluso abandonados, donde no hay ni cobardes firmas indescifrables, ni mensajes lapidarios, ni groserías o insultos.

Un año de trabajo de la concejalía de Servicios Públicos. Un año de limpieza, de mangueras a presión, de lucimiento de paredes, han hecho de Castellón una ciudad que vuelve a relumbrar a pesar de los energúmenos de turno.

Lo prometido: orden y ley. No hay más.

Concejal portavoz del Grupo Municipal Vox en Castellón