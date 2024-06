Individualisme

Ningú els immortalitzarà en escenes romàntiques. Tampoc no acabaran donant nom a una flor. Seran gent desgastada i feta pols enmig de més d’una història desgraciada.

Caldria ser optimista i que la raó no ens tirara cap a les negacions i es poguera veure el futur de la gent jove amb lluminositat i alegries suficients. No sembla ser eixe el camí que seguiran massa gent jove, xiques i xics, ensimismats com van amb el culte al seu cos.

Ara no resulta estrany veure adolescents que no passen dels catorze o quinze i la seua existència diària ve marcada, més que cap altra cosa, per la preocupació cap a la seua imatge.

Es volen perfectes perquè el sistema, sí això que en diem sistema, els imposa calladament i amb sucre, una forma de viure que no és sinó una vida basada i reglada per l’economia del benefici i propiciada pel neoliberalisme.

Tot ho veuen des de l’òptica d’una bellesa corporal que no han triat sinó copiat dels models que se’ls ofereixen arreu a les xarxes. I s’imposen actituds, gestos, figures, pintures i indumentària que els transforma i trastoca.

Però certament cap d’eixa gent jove arribarà a ser un Narcís mitològic. Com a molt, qui aconseguisca arribar a una certa meta, es veurà abocat a seguir i seguir sense alè, i sotmés a la dinàmica de la publicitat.

Valors efímers

Observar diàriament aquest deambular de jovenalla inspirant-se en ídols incerts i fugissers resulta un espectacle interessant. És una cosa nova, un fenomen inusitat i simptomàtic dels temps. Però basant-se únicament en eixes formes externes no sembla que vagen a tindre al seu abast algo més i millor que la pura i simple banalitat. Poc a poc aniran fent-se majors i tal vegada no consideraran altra cosa que el seu cos i la seua cosmètica. Buida de contingut que no siga la imatge de la màscara, la seua personalitat serà esclava de valors efímers. Només tindran la certesa de la caiguda. La joventut d’aquests temps ha de poder tindre al seu abast altres models, i no sols el culte al cos i a l’individu narcisista.

Sociòleg i traductor