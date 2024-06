L’Orgull de Castelló

Demà a les onze del matí a la plaça Pescateria els col•lectius LGTBI+ de la ciutat han convocat una concentració per a commemorar l’Orgull a la nostra ciutat. Com saben, el 28 de juny es recorden les revoltes del moviment LGTBI+ en Nova York, en contra de l’assetjament policial al que estaven sotmesos.

Ací a Castelló, en tan sols un any, Begoña Carrasco ha dilapidat el prestigi que la gestió de Compromís havia portat a la ciutat de Castelló en la defensa dels drets de les persones LGTBI+. Vam ser una ciutat pionera elaborant el primer Pla LGTBI i comptàvem amb les associacions a l’hora de decidir quines accions realitzar i com treballar.

En un armari

Però Carrasco, que va començar eliminant el nom de la regidoria de Feminismes i LGTBI+ perquè per a ella hi ha coses que millor que estiguen en un armari, ha acabat amb eixe prestigi. I ho ha fet perquè no ha escoltat als col•lectius, perquè ha volgut utilitzar-los com a mercaderia, perquè governa amb els que els neguen drets i perquè ha promocionat i contractat com a personal de confiança als que no volen que la realitat diversa de la nostra societat estiga present ni en les biblioteques.

El seu menyspreu i el seu desconeixement és tan gran que una vegada es va gastar els diners públics de totes i tots en fer-se la foto com la més diversa de totes les persones, va retirar la pancarta de l’orgull de la façana de l’Ajuntament. Una setmana abans que tocarà celebrar l’orgull. Per a Carrasco, una vegada feta la foto, la reivindicació «ya tal…» com diria Mariano Rajoy.

Portaveu Grup Municipal Compromís per Castelló