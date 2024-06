Orgullo 365 días, 24/7

No hace tanto que, en España, a las personas homosexuales se les perseguía y encarcelaba por la ley de vagos y maleantes y su heredera ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. Miles de personas fueron detenidas por actos o actitudes gays, lésbicas o transexuales durante el franquismo.

30 años después, con la aprobación del matrimonio igualitario, nuestro país se convirtió en el tercer país en legalizarlo en el mundo y en un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI a nivel internacional. Sirvió, en palabras del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para «ensanchar las fronteras de la tolerancia y hacer retroceder el espacio de la humillación y la infelicidad».

Lamentablemente, tan solo dos décadas después, y tras un camino de avances progresivos, esas fronteras están en claro peligro de volver a estrecharse con el ascenso de la ultraderecha y de aquellos que la blanquean y miran hacia otro lado.

Porque está muy bien hacer actos o colgar banderas arcoíris en los balcones de los ayuntamientos para celebrar el Orgullo LGTBIQ+, pero de nada sirve si después no reaccionan cuando se atenta contra sus derechos, como hace el PP con Vox. No se puede dar cabida en un Gobierno ni otorgar responsabilidades a aquellos que promueven la censura cultural y la retirada de símbolos LGTBIQ+ o insultan y humillan al colectivo que tanto está luchando, visibilizando y clamando por la igualdad, calificándolo como rebaño de colorines, entre otras cosas. Es tan solo la punta del iceberg. Medidas, acciones y manifestaciones que anticipan un retroceso histórico en derechos, y quienes no actúan con contundencia, cesando de sus cargos a quienes las impulsan, son cómplices.

No, el Orgullo no es para celebrarlo un día, ni una semana, ni un mes, únicamente para salvar la papeleta. Se defiende los 365 días del año, 24 horas al día /7 días a la semana.

Bienestar social

La política ha de servir siempre para conseguir mayor bienestar social para todas las personas, en todos los aspectos, nunca para llevarnos de nuevo a la oscuridad de las cavernas ni a encerrarnos en armarios. Jamás para poner palos en las ruedas del progreso social, ni para atentar contra los derechos que tanto nos han costado conseguir.

No podemos volver a una España en blanco y negro, ni pretender construir un país negándole la igualdad a la mitad de su población. Somos diversidad, somos colores… y, ante todo, somos personas que merecemos la misma dignidad, el mismo respeto y los mismos derechos.

Mañana es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y me sumo y hago uso del altavoz que se me brinda para reivindicar que, más que nunca, hay que visibilizar, alzar la voz, reivindicar derechos, denunciar discriminaciones… es clave que toda la sociedad, no solo el colectivo, se implique en plantar cara al odio.

Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos, que no se le olvide a nadie. Tenemos que dejar claro que la sociedad española es mayoritariamente una sociedad diversa y respetuosa.

En este tiempo se ha hecho mucho, pero aún queda mucho por hacer. Por eso, no solo no podemos dar ni un paso atrás, sino que es necesario seguir avanzando hacia una ciudadanía plena en derechos y libertades y superar todos los obstáculos que impiden que la igualdad legal se convierta en una igualdad real y efectiva.

Hay que tomar las medidas necesarias para continuar erradicando las discriminaciones, ataques y actos de violencia que a día de hoy seguimos sufriendo las personas LGTBI. Resulta complicado, la verdad, entender el porqué la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son objeto de persecución y odio, y, en algunos países, delitos por los que te pueden encarcelar y matar… Una auténtica sinrazón.

Solo queremos poder ser quienes somos, en libertad, sin miedo, ni prejuicios, ni violencia. Sin escondernos, con los mismos derechos y obligaciones... que cosa tan básica, ¿verdad?

Igualdad

Para que las cosas cambien es necesario educar en igualdad, desde el convencimiento de que las sociedades inclusivas, igualitarias, solidarias y tolerantes son también más fuertes.

Insisto y no me cansaré de repetirlo: no debemos permitir una regresión de derechos y libertades ni dejarnos arrastrar a tiempos pretéritos. No podemos ceder territorio a aquellos que desearían que se pudiese derogar la ley del matrimonio igualitario y volver a la de vagos y maleantes.

Al contrario, trabajemos unidas y unidos, cada uno desde nuestro ámbito, para seguir avanzando hasta que la diversidad sea la normalidad, pues queda todavía mucho por recorrer para que definitivamente la igualdad sea plena, efectiva y real en todos los sentidos. Desde el Ayuntamiento de l’Alcora, desde luego, remamos en esa dirección.

Alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón