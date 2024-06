Vila-real, ciutat orgullosa

Vila-real és una ciutat orgullosa. Orgullosa de la nostra història, dels nostres valors, de la nostra gent. Estem orgullosos de ser la ciutat més xicoteta i el poble més gran d’Espanya. D’haver sabut conjugar els valors de ser de poble amb els d’un ciutat moderna i avançada. I en un dia hui, estem orgullosos i orgulloses de ser una ciutat amb cor de poble que fa de la diversitat, la tolerància i el respecte la seua bandera.

Hui, 28 de juny, el món commemora el Dia de l’Orgull LGTBI, una jornada reivindicativa en record dels disturbis d’Stonewall, a Nova York, ocorreguts l’any 1969 i considerats com l’inici dels moviments d’alliberació de les persones homosexuals arreu del món. Però el Dia de l’Orgull és més que això. És també un dia per a reflexionar i celebrar que volem ser una societat de persones iguals i lliures. Una jornada per a fer visibles valors universals com la igualtat, el respecte, la tolerància, la llibertat, la diversitat, la no discriminació... En un dia com el de hui, és important recordar que el Dia de l’Orgull Gai no va nàixer per a celebrar ser homosexual, sinó per reivindicar el dret a existir i a estimar de totes les persones sense ser objecte de persecució de cap tipus.

Llarga lluita

Aquesta lluita iniciada l’any 1969 ha assolit importants avanços en tots aquests anys, això és innegable. Però també ho és el fet que queda encara molt per davant. I el més important: que res està guanyat per sempre, que el perill de regressió és real. Ho veiem amb les continues manifestacions públiques de l’extrema dreta ola censura de llibres o pel•lícules de temàtica LGTBI+, alimentades amb la connivència del Partit Popular en les institucionson els han obert la porta als governs, com la Generalitat Valenciana, Les Corts o ajuntaments del nostre voltant. Que els drets i assoliments aconseguits pel moviment homosexual en una llarga lluita de mig segle estan en risc queda també reflectit en retallades de drets com les que pretenen les lleis anti LGTBI de la Comunitat de Madrid, que el Ministeri d’Igualtat ja ha anunciat que recorrerà al Tribunal Constitucional. O també en l’increment dels delictes d’odi contra les persones homosexuals, amb 190 agressions diàries segons les dades de què disposa la Federació Estatal LGTBI+, que adverteix també que una de cada 10 persones LGTBI ha patit discriminació en el seu lloc de treball pel fet de ser-ho, per no parlar de la criminalització que encara sofreixen les persones homosexual en massa llocs de món. Són algunes de les dades i fets que ens alerten de què no està tot fet, que hem de seguir lluitant no només per aconseguir noves fites, sinó per a protegir les que ja creiem conquerides. Que calen més Dies de l’Orgull LGTBI+ per a recordar-nos que la lluita encara és necessària i que no podem fer ni un pas enrere.

També des de l’àmbit local. Els ajuntaments, com a administracions més pròximes a la ciutadania, aquelles on el veí o la veïna toca a la porta quan té qualsevol problema, és la nostra responsabilitat contribuir a construir una societat més conscient i respectuosa, garantint la convivència ciutadana i la no discriminació de totes les persones. Per això, per a nosaltres la commemoració del Dia de l’Orgull sempre ha sigut una data marca en roig en el calendari.

Igualtat de fet i social

L’Ajuntament de Vila-real va aprovar l’any 2017 la declaració com a ciutat respectuosa amb la diversitat sexual i són moltes les accions i col•laboracions que duem a terme per a afavorir la visibilització de la lluita del col•lectiu i treballar per a assolir, no només la igualtat legal, sinó també, i sobretot, la igualtat de fet i social. En aquest camí, l’aliança amb la societat que vam començar a teixir l’any 2011 és fonamental. I ací vull destacar de manera especial el treball que en tots aquests anys ha vingut desenvolupant el l’associació Afym LGBTI+ i, al seu front, la seua presidenta, Soraya Porta, que aquest Mes de l’Orgull ha promogut a Vila-real un programa d’activitats molt interessants. Programa que conclou aquest migdia amb la lectura del manifest del Dia de l’Orgull LGTBI+.

Un document que hem aprovat al ple municipal (tots els grups, excepte Vox) i que torna a posar de manifest el compromís absolut de l’Ajuntament de Vila-real envers el reconeixement i la protecció universal de la diversitat sexual, així com la implementació de totes aquelles polítiques públiques, campanyes o serveis que, en la mesura de les nostres possibilitats i competències, ens permeten avançar cap a la igualtat efectiva de totes les persones, siga quina siga la seua orientació sexual o identitat de gènere. I així, junts i juntes, avançar cap a una nova Vila-real del segle XXI més inclusiva, tolerant i respectuosa. Una nova Vila-real del segle XXI orgullosa de la seua diversitat.

Alcalde de Vila-real