Manca de gestió i regressió democràtica

A diferència de les dretes democràtiques de territoris veïns on s’ha aïllat els ultres, ací a les nostres comarques la dreta tradicional no ha renunciat a abraçar-se als neofeixistes per arribar a les butaques.

I clar, aupar els ultres a les institucions ha suposat una normalització mai vista de discursos d’odi: manifestacions xenòfobes de consellers com Elisa Núñez; afirmacions racistes al ple de Castelló de dijous, per part d’Ortolá; demostracions nostàlgiques sobre règims genocides, com les de l’extorero Barrera, siga per batejar cavalls o rutes de senderisme; atacs explícits a col•lectius LGTBI que lluiten pel respecte a la diversitat, trencant els consensos del dia de l’Orgull que commemoràvem ahir; menyspreus negacionistes a la comunitat científica; atacs directes a la pluralitat lingüística; la incitació, justificació i normalització de la censura...

Mala gestió

Per desgràcia el Partit Popular no ha volgut silenciar el discurs d’odi, ni tampoc distanciar-se. Ha optat per blanquejar-lo. «A la gente le preocupa más la gestión», replicava dimarts una diputada del PP i extreballadora zombi de l’empresa corrupta Ciegsa. I sí. És cert. A la gent li preocupa molt la mala gestió del PP. Normal: la paralització d’escoles; el desmantellament de l’EOI; el caos en la ITV; l’abandonament del camp, a qui Conselleria no ha donat ni un euro en ajudes en tot un any...

És cert, és preocupant la manca de gestió. I més, si va acompanyada de regressió democràtica.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló