Sensibles con los castellonenses

Un Castellón más amable, más verde, más accesible, más bonito… pero con cabeza. El equipo de gobierno de Castellón estamos inmersos en la ejecución de las obras denominadas de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una actuación que es consecuencia de la normativa de Europa y que estamos obligados a ejecutar. Eso sí, ni el proyecto que estamos llevando a cabo tiene nada que ver con el que en su día heredamos del Gobierno anterior de la ciudad, ni va a tener las mismas consecuencias en cuanto a movilidad se refiere. Y por supuesto, también estamos haciéndolo de la mano de los vecinos, de los castellonenses, porque al fin y al cabo, nadie mejor que ellos para conocer lo que necesitan y cómo recibirlo.

Como alcaldesa de Castellón, pero también como una vecina más, soy consciente de que las obras siempre son molestas. Es inevitable. Pero sí me gustaría resaltar que con el fin de minimizar dichas molestias, hemos puesto en marcha una batería de medidas. Entre estas, destaca una potente campaña de comunicación, con el fin de indicarles a los usuarios que circulan por las calles afectadas cómo pueden seguir accediendo al centro, así como las vías alternativas que se han habilitado para que puedan llegar a los párkings públicos, todos operativos.

Asimismo, la empresa de las obras está volcada en atender y resolver dudas y necesidades de los residentes de las calles que ahora mismo están en obras, para que los primeros afectados por las actuaciones sepan el horario de inicio de obras, los plazos de terminación de cada una de ellas o en qué hora van a poder acceder a sus plazas de aparcamiento privado. La información es tranquilidad y para este gobierno es fundamental, siempre con total transparencia.

Y por último, estamos poniendo estos días en marcha la mayor modificación de crédito de la historia de Castellón con vistas a conceder ayudas directas a los comercios, los más perjudicados en el proyecto de Zona de Bajas Emisiones. Somos conscientes de que si una calle está en obras, desde luego el panorama no es el mejor reclamo para que puedan atraer consumidores. Y por este motivo, el gobierno local que tengo el honor de presidir hemos aprobado una modificación de crédito de 2 millones de euros que irá a paliar las pérdidas aparejadas por los trabajos de construcción de las nuevas calles. Porque este gobierno sí cree en el comercio de proximidad, sí es sensible, y sí quiere ser parte de la solución del problema, no ampliarlo. Una vez aprobada la modificación de crédito, estamos trabajando en la redacción de las bases, de manera que en pocas semanas esperamos poder tenerlas activas y a disposición del tejido comercial de proximidad de la capital de la Plana.

Precios especiales

También hemos convenido precios especiales para que los residentes de las nuevas calles puedan reservar una plaza de aparcamiento en párkings públicos a precios especiales. Este es el caso del aparcamiento subterráneo de la calle San Félix, o el del Hospital Provincial 2, o el de la plaza País Valencià. Diálogo, compromiso e ideas para ser útiles a los castellonenses, medidas que nos permitirán tener una ciudad más amable, pero a la vez más cómoda a los vecinos.

Dentro de esta misma apuesta, vamos a poner en marcha una campaña de tíquets de párking gratuitos, para que los usuarios sigan viniendo al centro, de manera confortable, y compitiendo en igualdad de condiciones con otras propuestas comerciales. En resumen, que cada usuario elija, en libertad, donde adquirir sus bienes y servicios.

Así lo estamos explicando a todos los castellonenses. Seguimos teniendo reuniones con asociaciones de comerciantes, para ir de la mano en las soluciones, con propietarios de viviendas incluidos en el perímetro de la ZBE, o con los hosteleros, de manera que coordinemos el calendario de los trabajo con las fechas estivales, aprovechando que cae la clientela, para que cuando retomen su actividad en tras el verano, las obras estén finalizadas, caso de las calles Temprado y Luis Vives. Es muchísimo el trabajo que se está haciendo. Los concejales del equipo de gobierno tienen reuniones constantes con cada área, en busca de la mejor solución, la mayor oportunidad, el mejor momento.

11 millones

Por eso el proyecto de ZBE que estamos ejecutando no tiene nada que ver con el que heredamos del anterior Gobierno. Aquel cerraba a cal y canto 745.000 metros cuadrados del centro, además de eliminar todas las plazas de aparcamiento. Nosotros, estamos aprovechando los 11 millones de fondos europeos para transformar Castellón en un espacio más amable, más verde, más accesible, pero los coches podrán seguir circulando por dicho espacio, teniendo en cuenta que los niveles de contaminación de la capital de la Plana nada tienen que ver con los de otras ciudades. Y además, lo hacemos recuperando 219 plazas de aparcamiento en las vías públicas, que antes se perdían, o incorporando más zonas verdes, más arbolado, y más mobiliario urbano. En definitiva, un Castellón de todos, y para todos.

Alcaldesa de Castellón