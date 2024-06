Cridats a un canvi

Estimat/da jove, avui t’adreço una segona carta per a aquestes vacances. Et recomano un text molt interessant del papa Francesc. Segurament algun cop, amb motiu de celebracions, pregàries, misses familiars, colònies o campaments, has gaudit entonant una bonica cançó que ens fa repetir per quatre vegades aquesta tornada: Lloat sigueu, oh Senyor nostre! És una bella pregària de Sant Francesc d’Assís: el seu famós Càntic de les creatures. Doncs bé, el papa Francesc va escriure ja fa uns anys una important i llarga carta a la humanitat titulada precisament Laudato si’ (Lloat sigueu). Amb aquesta carta, que té un enorme impacte, Francesc ens fa una crida a tenir cura i estimar la nostra terra, amb tots els éssers que l’habiten.

El Sant Pare ens recorda que la terra és la «casa comuna» de la humanitat, la casa de tots i totes. És com una «mare» que, com fa la cançó esmentada de Sant Francesc, «ens sosté i ens alimenta». La terra no és un mer «objecte», resultat cec de la casualitat, de l’atzar o del caos posterior a una explosió. És el fruit d’un acte amorós del seu Creador. És un extraordinari regal del Pare, per tal que el compartim fraternalment i en gaudim responsablement. Però no com els amos ni els dominadors: se’ns ha donat per tal que l’administrem amb saviesa.

Malauradament, com bé saps, el nostre planeta està greument ferit, a causa de l’abús i espoli per part dels humans.

Davant de tot això, el papa Francesc ens reclama un «canvi de rumb» per sortir de l’espiral de l’autodestrucció i donar pas a una ecologia integral, que sigui a la vegada econòmica, social i cultural per retornar a l’harmonia amb la naturalesa i totes les criatures. Ens cal canviar el nostre estil de vida, lluny de l’acceleració embogida i del consumisme ferotge actual. I això només serà possible si som capaços de fer una «conversió ecològica», personal i comunitària, basada en la simplicitat, la sobrietat, la humilitat, la capacitat d’admiració i contemplació, la gratitud i la gratuïtat. Estimat/da jove: tu pots ser protagonista principal i promotor d’aquest «canvi de rumb».