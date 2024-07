No voy a contarles la historia de este libro de caballerías, escrito por Joanot Martorell, que ya fue elogiado por Cervantes. Muchos lo habrán leído en alguna de sus ediciones, si no es así les recomiendo que lo hagan, para que comprueben que en el s. XV se escribía en Valencia y en valenciano obras sobresalientes. Fue el siglo de oro de las letras valencianas, con Ausias March, Joan Roic, Jaume Roig, Sor Isabel de Villena, etc. Simultáneo al italiano y anterior al castellano (s. XVI), al inglés (s. XVII) y al francés y alemán (s. XVIII). Las demás lenguas españolas nunca lo han logrado.

Solo intento puntualizar algunos extremos que incomprensiblemente para mí algunos cuestionan, puede que por ignorancia o por malicia. El propio Joanot Martorell proclama que es valenciano y que su obra está escrita en valenciano y por eso mismo emplea el artículo neutro lo y la terminación ch. Así, el protagonista, héroe y caballero es Tirant lo Blanch en valenciano. Así está en la primera edición impresa en Valencia en 1490 y continúa hasta hoy. La grafía «ch» es propia de la lengua valenciana y solo por intereses torticeros algunos quieren eliminarla. En cada lengua el nombre se traduce, así en castellano se llama Tirante el Blanco y en catalán Tirant lo Blanc porque ellos no tienen la «ch». Quien no lo vea, o está siendo engañado o es un ignorante, un manipulador que cambia la realidad, historia y cultura de todo nuestro pueblo, creador de muchas obras significativas en la cultura mundial, que no permitirá que se la arrebaten. Somos valencianos y españoles.