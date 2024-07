Este inicio de verano está siendo muy trágico para las mujeres en nuestro país, con cuatro mujeres y dos niños asesinados por violencia machista en cuestión de días. No hay mes ni semana que no nos sacuda un nuevo asesinato por violencia de género. Me encantaría poder recordar un mes en el que no se haya producido una noticia así, pero no lo hay. El machismo no da tregua. Es insoportable.

La violencia de género y el machismo que la alimenta son problemas urgentes que hay que resolver. A pesar de las medidas para atender y proteger a las víctimas no se ha podido frenar el preocupante aumento de asesinatos.

No cabe duda de que el sistema tiene grietas y que por ellas se cuela esta violencia extrema. Y por ello el Gobierno de España considera la violencia de género un problema de Estado que debe ser tratado como tal a través de la aprobación del II Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Pero toda esta lucha y trabajo desarrollado en estos últimos veinte años se está viendo afectado por la expansión de la ultraderecha, que niega la violencia de género, afianzándola y legitimándola. Este discurso negacionista está calando con relativa facilidad entre los más jóvenes. Con ello están poniendo en peligro la seguridad y la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos y por esta razón, ahora, es más necesario que nunca seguir apostando e implementando las políticas de igualdad y de lucha contra esta violencia que mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres. En ello estamos y por ello trabajamos.

Subdelegada del Gobierno en la provincia de Castellón