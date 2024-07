A l’estiu, l’Alcora viu

És molt més que un parèntesi en la rutina. L’estiu a l’Alcora promet ser una temporada plena de vida, diversió i benestar. Per a contribuir a fer-ho possible, des de l’Ajuntament hem preparat una agenda repleta d’activitats per a totes i tots, garantint que l’esperit actiu del nostre poble no s’ature. Des d’activitats esportives fins a esdeveniments culturals i lúdics, passant per propostes per als més menuts i festivitats tradicionals. Amb la campanya Estiu Viu com a principal eix dinamitzador.

L’esport és una part fonamental de la nostra agenda estiuenca amb la celebració del I Torneig de Pàdel Vila de l’Alcora i cinc campus de diferents modalitats esportives: futbol, taekwondo, gimnàstica rítmica, bàsquet i futbol sala. A més de les sessions de ball a la Pista Jardí i el programa de gimnàstica a l’aire lliure, que ofereix classes de ioga, pilates i estiraments al paratge de Sant Vicent. Aquestes activitats no només promouen un estil de vida saludable, sinó que també fomenten la convivència, l’esperit d’equip i tots els valors positius derivats de l’esport.

A més a més, els dilluns, els participants podran conéixer o retrobar-se amb el fabulós entorn natural de l’Alcora a través de diferents rutes rurals.

Rutes guiades al patrimoni

Per als amants de la cultura hem organitzat, entre altres iniciatives, rutes guiades que portaran als participants a descobrir el nostre patrimoni artístic i ceràmic: visita a la Reial Fàbrica amb degustació de licors artesanals locals, Coneix la taulelleria de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda i Un passeig per l’Alcora barroca. I demà toca presentar un llibre molt esperat: 25 anys més de reines i dames al saló d’actes de l’ajuntament.

La música també està molt present dins de l’estiu alcorí. Aquest dissabte tindrem a la Ciutat Esportiva a una de les millors cantautores del nostre país, María Rozalén. A més de ser una artista amb majúscules, és també una gran persona, com vam poder comprovar en l’última edició de la Rompida de la Hora en la qual va exercir de Rompedora de Honor al costat de la seua inseparable companya, la intèrpret de llengua de signes, Bea Romero, a la qual també tornarem a veure, aquesta vegada sobre l’escenari, d’ací a dos dies. Com a telonera comptarem amb la cantant i compositora Alba Morena.

Tampoc falta aquest estiu el cinema a l’aire lliure. Les nits de l’Alcora s’ompliran de màgia quan el parc de Sant Vicent, les places d’Araia i la Foia i la urbanització El Pantano es convertisquen en sales de cinema baix les estreles. Amb pel·lícules per a totes les edats, és perfecte per a gaudir en familia o amics.

Els més menuts de l’Alcora també tenen el seu espai per a disfrutar de les vacances. Amb Sant Vicent de nou com a escenari de luxe, hem programat activitats infantils, educatives i recreatives que permetran que els xiquets i xiquetes aprenguen i es divertisquen al mateix temps.

Lloc especial

Les festivitats tradicionals ocupen un lloc especial dins del calendari alcorí, i aquest estiu no serà una excepció. El 10 de juliol honrarem al nostre patró amb actes com travessar el riu, com feien els nostres avantpassats, la I Fira de Sant Cristòfol, una representació teatral, la crema de ninots i la provessó i benedicció de vehicles. Celebracions que mantenen viva la nostra història i enfortixen l’orgull que sentim pel nostre poble.

Per als joves hem preparat un programa específic amb visites a Port Aventura i Saltapins, jocs i activitats multiaventura. Estiu Jove 2024 ha comptat amb una gran acceptació, doncs comença dissabte amb totes les places esgotades.

Aquesta setmana s’ha posat en marxa també l’escola municipal d’estiu, una iniciativa amb la qual perseguim ajudar les famílies a conciliar, a més d’oferir un complet programa d’activitats lúdiques, esportives, artístiques i d’oci als participants, xiquetes i xiquets de 3 a 14 anys.

No m’oblide de les festes dels barris i pedanies i, com a gran colofó, les nostres festes majors, les Festes del Crist 2024, que se celebraran del 17 d’agost a l’1 de setembre.

Tots aquests esdeveniments no serien possibles sense el treball dels regidors i regidores de l’equip de govern ni la col·laboració i l’esforç de moltes persones i entitats. Agraïsc profundament a totes les associacions, clubs, voluntaris i treballadors municipals que han contribuït a la planificació i execució de l’agenda estiuenca. La seua dedicació i passió són el motor que impulsa a l’Alcora i la raó per la qual el nostre poble està tan viu.

Recordeu que la clau de l’èxit està en la participació i el gaudi compartit. Així que no dubteu a sumar-vos a les activitats, convidar a amics i familiars, i ser part d’aquesta gran festa que és l’estiu a l’Alcora. Junts, farem d’aquests mesos una època plena d’alegria, unió i records inesborrables.

Ens veiem als carrers, places i parcs!

Alcalde de l’Alcora y secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló