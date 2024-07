L’arma més poderosa

La ciutat que és bona per als xiquets és bona per a tots. És una de les frases més repetides de Francesco Tonucci, un dels pedagogs infantils més reputats del món i promotor de la xarxa Città dei Bambini, a la qual ens vam sumar l’any 2017.

A Vila-real, volem que la nostra ciutat amb cor de poble siga per a tots i, de manera especial, per als nostres xiquets i xiquetes. Per això, ens vam adherir a aquesta xarxa i per això vam impulsar l’any 2014, quan encara molts pocs municipis ho feien, el primer Consell de Xiquets i Xiquetes. El curs que ve, doncs, complirà 10 anys. Una dècada de debat, de propostes, de reflexió per a fer de Vila-real una ciutat millor per als nostres infants.

Aquesta setmana, hem clausurat el curs 2023-2024 del Consell de Xiquets i Xiquetes. Hem acomiadat els consellers que acaben el seu mandat de tres anys i hem fet balanç de tot el que ens ha reportat el treball dels nostres escolars. Que no ha sigut poca cosa. La veritat és que és un orgull veure la il•lusió i la implicació amb què han treballat els nostres consellers i conselleres. Els drets de la infància, la pobresa infantil o la solidaritat han estat elements transversals que han mogut els consellers a reflexionar, però també a passar a l’acció. I així hem pogut celebrar iniciatives com el Dia dels Drets dels Infants o l’entrepà solidari, que els xiquets i xiquetes del Consell van preparar amb molta il•lusió i amb el qual van aconseguir recaptar 750 euros per a l’associació Aspanion.

Fundació

A més, enguany que celebrem una efemèride tan important com els 750 anys de la fundació de Vila-real pel rei Jaume I, en la commemoració d’aquesta data no podia faltar la visió i l’aportació dels nostres xiquets. I ací han estat, com sempre que se’ls ha requerit, els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes amb les seues idees. En concret, amb el disseny d’una càpsula del temps per a deixar testimoni de la Vila-real de hui als xiquets i xiquetes del futur, que soterrarem el curs que ve, per a què puguem obrir-la d’ací 25 anys i comprovar com ha evolucionat la nostra ciutat. Eixa nova Vila-real del segle XXI que ells i elles hauran ajudat a construir.

Perquè la Vila-real de demà està en les seues mans, en el seu talent i en les decisions que prenguen en la seua vida. Per això em sembla tant important el projecte del Consell de Xiquets i Xiquetes.

Una experiència d’educació per a la participació que m’he compromés a impulsar i estendre en l’àmbit nacional, com ho hem fet al País Valencià, des de la vicepresidència primera de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la ParticipaciónCiudadana de la FEMP.

A Vila-real, podem dir amb orgull que hem sigut pioners i referents en la participació dels nostres xiquets i xiquetes en la vida pública. Només cal anar a les dades per a comprovar-ho: quan, l’any 2014, naix el primer Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real, a tota la Comunitat a penes hi havia quatre organismes d’aquest tipus per a donar veu a la infància. Hui, en som 72, a més de comptar amb una Llei de la Infància i un Consell Autonòmic de la Infància i l’Adolescència on, per cert, la participació de Vila-real també va ser clau, amb la incorporació de dos joves vila-realencs, Alba Ojeda i Javier Granell, qui recentment ha tornat a estar escollit en l’òrgan autonòmic. Un motiu més per a l’orgull. Enhorabona.

El seu treball segueix

Els consellers i conselleres acomiaden el curs, alguns s’acomiaden també del mateix Consell, en haver acomplit els tres anys del seu mandat, però això no ha de voler dir necessàriament que s’acaben les vies de participació dels xiquets i joves de Vila-real en la vida pública del nostre poble. Així els ho vaig traslladar també els membres del Consell de Xiquets i Xiquetes en la cloenda del curs. És important que les persones que, com els nostres consellers, s’han implicat en Vila-real, puguen trobar els espais per poder seguir canalitzant tota la seua energia, compromís i talent.

Per a fer-ho, tenim instruments importantíssims com poden ser les nostres associacions de veïns i altres iniciatives de participació que són molt interessants per a què els xiquets puguen seguir implicant-se i participant, com el futur Consell de la Joventut en el qual treballem des de fa ja algun temps. O, per què no, també la possible creació, en un futur, d’una associació d’antics membres del Consell.

Siga quina siga la via que utilitzen, estic segur que els consellers i consellers que formen part de les diferents edicions de l’organisme seguiran implicats i treballant pel nostre poble, per millorar la ciutat i fer una societat millor. I aquesta és una de les principals lliçons que ens deixa el Consell de Xiquets i Xiquetes, perquè, com deia Sèneca, «no hi ha arma més poderosa que l’educació per a canviar el món».

Alcalde de Vila-real