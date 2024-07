Opacitat, brutori mal govern

El Síndic de Greuges ha estat clar: a l’Ajuntament de Benicàssim hi ha una considerable falta de transparència en la gestió política. Fa temps que denunciem que la gestió de la senyora Marqués no és eficient, que les formes no són les correctes, i ara ens han donat la raó. Les regidores de l’oposició quasi hem de pregar perquè ens donen accés als expedients, i el Síndic deixa clar que ens priven del nostre dret, que s’interposen perquè no puguem fer la nostra faena. Però és complicat fer un treball per al qual no et donen ferramentes, i només et posen bastons a les rodes, amagant-se darrere d’una majoria absoluta interpretada a conveniència.

Quina intenció fosca hi ha?

El Síndic ha sigut clar: nosaltres hem estat triats pels ciutadans del nostre poble, i tenim el dret d’accés a la informació com qualsevol altre regidor, siga govern o siga oposició. Ara la pregunta és: quina intenció fosca hi ha darrere d’amagar informació als qui tenim dret a treballar amb ella? Per què, incomplint la llei, no se’ns dona l’accés als assumptes municipals que el nostre càrrec licita? Quins interessos hi ha darrere? Si la gestió és transparent, la informació es posa damunt la taula com a garantia, però quan arribar a esta informació costa tant, només ens fa pensar que no tot és del color del qual es pinta. No podem deixar de preguntar-nos quines coses es volen amagar. Nosaltres seguirem lluitant perquè Benicàssim tinga una gestió amb transparència.

Portaveu de Compromís per Benicàssim