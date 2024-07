Graves problemas sociales

La falta de una sanidad pública adecuada es un drama. Necesitamos una sanidad que aporte al ciudadano la calidad asistencial esperada, en la que no se dilapiden los recursos públicos, en la que los profesionales sean tratados con el respeto que merecen, en la que los pacientes reciban los tratamientos que necesitan con la calidad humana mínima exigible y que, en definitiva, sea de todos y para todos. La falta de seguridad en algunos barrios de diferentes ciudades es obscena. La ocupación de viviendas, el robo, las peleas callejeras, las agresiones sexuales y otro sinfín de delitos se han vuelto el pan nuestro de cada día. La Policía está desbordada y los vecinos viven asqueados.

Tarea titánica

La falta de apoyo al emprendedor es abrumadora. Crear y mantener viva una empresa en España es una tarea titánica. Los sindicatos mayoritarios, vendidos al poder monclovita, hacen todo lo que pueden por perjudicar al empresario en lugar de trabajar por beneficiar al trabajador. Porque no es lo mismo lo uno que lo otro. Los sindicatos no defienden a los trabajadores. Solo defienden sus carguitos. Es vergonzoso. Y ante este panorama… ¿Qué hace la izquierda española en particular y la europea en general? Asustar al vulgo con que viene la extrema derecha. Pero ya no asustan a casi nadie. Vivimos tiempos oscuros, y queda poca gente que se trague las milongas de esta izquierda desnortada que solo defiende los intereses de sus cargos orgánicos.

Hay que trabajar por solucionar estos problemas, y no buscar fantasmas o enemigos externos.

