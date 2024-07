De la homonormatividad a la inclusión

En la actualidad, a pesar de los avances en derechos, muchas personas LGTBIQA+ continuamos lidiando con el temor al rechazo y la sensación de estar haciendo lo incorrecto. Este sentimiento lleva a considerarnos personas de segunda, aceptando nuestra existencia solo si pedimos permiso y no incomodamos.

Un ejemplo surge cuando al expresar nuestra orientación o identidad, recibimos respuestas como «me parece bien que seas lesbiana, gay, trans». Esta frase, en apariencia positiva, refuerza la idea de que nuestra existencia depende de la aprobación externa. Este «permiso para sentir; para ser» implica también la posibilidad de que se nos niegue ese derecho, y pone de manifiesto la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestros derechos.

El hecho de que nuestros derechos estén encima de una mesa implica su fragilidad a poder ser modificados, y hace que ese sentimiento se perpetue. El día que no estemos en un trozo de papel, entonces podremos hablar de inclusión, mientras tanto el sistema mantiene el privilegio de unas pocas personas para la opresión de muchas otras. Es crucial reconocer y valorar la diversidad dentro de la comunidad LGTBIQA+, entendiendo que la homonormatividad invisibiliza y discrimina a aquellas personas cuyas vidas y experiencias no se alinean con la norma social dominante. Al poner en valor las disidencias, se abre un espacio para la pluralidad y se desafían las restricciones impuestas, permitiendo una representación más inclusiva y diversa de lo que significa ser LGTBIQA+.

Aún queda camino por recorrer

Al hablar de homonormatividad nos referimos a la aceptación de las personas LGTBIQA+ siempre y cuando estén dentro de los marcos normativos y tradicionales de la sociedad cisheterosexual, promoviendo una visión rígida y limitada de lo que implica identificarse LGTBIQA+.

Este hecho lleva a la tendencia de adoptar estructuras heteronormativas, como el matrimonio y la monogamia, dejando de lado otras realidades que no encajan en estos moldes preestablecidos socialmente. Las disidencias sexuales y de género, por otro lado, abarcan una gran gama de identidades y prácticas que desafían las normas establecidas, cuestionando las categorías rígidas de género y sexualidad, proponiendo modelos más allá de la homonormatividad y luchando contra la presión de cumplir con las expectativas.

Esta visión apuesta por la eliminación de la validación externa, donde nuestras identidades y orientaciones no dependan de la aprobación ajena, reivindicando el derecho a ser nosotras mismas, sin permisos ni concesiones. Solo así construiremos una sociedad verdaderamente inclusiva, que no solo tolere, sino que celebre todas las formas de ser y amar. Por ello, es relevante trabajar en campañas donde se visibilicen todas las realidades y no se perpetúe un tipo de homosexualidad estereotipada.

Tomando iniciativa en la UJI

La Universitat Jaume I, desde el programa de diversidad afectivo sexual y de género, promueve las iniciativas y las representaciones que incluyan a todas las realidades e identidades, para evitar la perpetuación de una visión limitada, sesgada y homonormativa que no representa la diversidad que existe e invisibiliza estas luchas que nos son comunes.

Una consecuencia de la construcción de estos marcos normativos se ve cuando nos salimos de dichas normas en espacios y entornos rurales, donde ciertas personas del colectivo no encuentran su lugar seguro. En ocasiones se ven obligadas a salir de estos entornos, no siempre por el hecho de esconderse, sino también en busca de representación y de la posibilidad de relacionarse con personas afines. En aquellos entornos donde se han creado movimientos asociativos y espacios fuera de la homonormatividad, el sexilio es menor, ya que estos espacios construyen protección, seguridad y empoderamiento, para las personas que allí viven. El sexilio, combinación de las palabras «sexo» y «exilio», implica dejar el lugar de origen debido a la discriminación, la falta de aceptación y la ausencia de espacios de referencia. Esta migración forzada no solo implica un nuevo comienzo, sino también es un proceso emocional y psicológico complejo, lleno de incertidumbre y muchas veces de soledad.

Técnica superior de Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género de la UJI