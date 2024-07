Transformació digital i futur

Sé que els fons europeus pareixien molt llunyans i anuncis que no arribaven. Però ja hem inaugurat la primera obra 100% acabada i que s’ha realitzat amb finançament de la Unió Europea, dins dels fons Next Generation EU. Es tracta del Centre de Transformació Digital, que la setmana passada va obrir les portes en la primera planta del Mercat Municipal, en un acte oficial i xarrada que van comptar amb l’assistència del teixit econòmic de la ciutat.

Este nou Centre de Transformació Digital és un espai de formació per a comerços i empreses en ferramentes i habilitats digitals i d’assessorament específic segons les seues necessitats. També és un hub digital per a fomentar la innovació, la cultura digital i el treball col•laboratiu en els sectors econòmics i un punt de generació i retenció de talent i de captació d’inversió. Per això té despatxos, sales de reunions, sala de formació, zona coworking i córner de ferramentes digitals, que estan a l’abast dels negocis locals i també de la ciutadania.

Perquè enguany es celebraran més de 80 accions formatives en estes modernes instal•lacions. Les primeres seran el dimecres 10 de juliol, amb un taller d’introducció al ChatGPT dirigit al comerç minorista i una xarrada per a conéixer les novetats del Kit Digital, una línia d’ajudes del Govern d’Espanya per a accelerar la transformació digital dels comerços. Estes sessions deixen clar quin és l’esperit del centre: un lloc on formar-se, continuar aprenent i desenvolupar idees i estratègies per a créixer, fidelitzar clients i atraure’n nous, sobretot als joves.

A més, aviat eixiran a licitació pública cinc places per a un programa per a emprenedors i startups. Els projectes que siguen seleccionats podran utilitzar un dels despatxos i tindran a la seua disposició el centre i els serveis d’acompanyament i d’assessorament per a impulsar el seu negoci o idea. L’aposta per l’emprenedoria és una manera de recuperar per a la ciutat la inversió de 595.425 en esta iniciativa, dels quals el Ministeri d’Economia, Comerç i Ocupació ha subvencionat el 60% a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

A més de la reforma de la primera planta del Mercat Municipal, el projecte també ha permés convertir en zona de vianants el tram del carrer Maestro Rodrigo de l’accés principal a l’edifici i la modernització del seu entorn amb mobiliari urbà i arbrat. En el mercat també s’han instal•lat contenidors amb sensors, s’ha millorat el sistema elèctric i de climatització per a fer-lo més eficient i reduir el consum, s’han instal•lat punts wifi que permeten la recollida de dades en temps real i s’ha millorat l’accessibilitat. En definitiva, una actuació integral molt necessària per al mercat.

Camí de l’Aigua

El Centre de Transformació Digital ja és una realitat. I demostra que Europa està molt més a prop del que pensem. També estan en marxa les obres de la segona fase del Camí de l’Aigua, que estan millorant l’entorn del barri del Roser, i la rehabilitació de la Torre de Benissahat en la plaça de l’Assumpció. I en els propers mesos començarà l’ampliació i reforma de l’edifici de l’ajuntament, la construcció del Museu de la Fàbrica de la Llum i la regeneració del barri Colonia San Antonio. En total, 14 milions d’euros que hem aconseguit de la UE.

Això ens fa ser un referent no només en l’àmbit provincial i autonòmic. També en el nacional, motiu pel qual la Vall d’Uixó ha estat present activament en la IV Assemblea de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, celebrada en Màlaga la setmana passada. Jo mateixa vaig ser ponent en una taula rodona sobre indústria, al costat de l’alcaldessa d’Almeria i els alcaldes de Villacarrillo i Riba-roja. Durant la trobada hem compartit experiències i bones pràctiques i hem fet arribar les nostres inquietuds i necessitats en la gestió i execució dels fons europeus i l’Agenda 2030.

Els reptes de la sostenibilitat

Durant uns dies hem reflexionat amb altres representants públics, tècnics i experts sobre els reptes de sostenibilitat ambiental, econòmica i social que tenim en l’àmbit local i global. Hem de fer front als discursos negacionistes de la igualtat i del canvi climàtic. I això es fa amb una estratègia de futur que mira més enllà d’esta legislatura i que ha de basar-se en l’ampli consens perquè és un projecte de ciutat que va més enllà dels partits polítics.

És evident que la Vall torna a comptar i torna a ser rellevant. Els projectes finançats amb fons europeus són molt importants, però la seua gestió i execució també és lenta. Des de l’anunci fins a l’inici de les obres passen molts mesos, perquè compten amb processos de participació ciutadana, redacció dels projectes, fiscalització per a garantir el bon destí dels diners… Ja hem inaugurat el primer dels molts que veuran definitivament la llum en esta legislatura i que transformaran la nostra ciutat, preparant-la per al futur.

Alcaldessa de la Vall d'Uixó