Una bandera ‘azul’ muy digna

Sense bandera blava però amb molta dignitat. Nules més fort que un mur es el lema de la bandera que ya ondea en la playa Les Marines, después de su izada, que tuvo lugar el pasado jueves por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nules, con la participación de asociaciones vecinales de la playa. Esta bandera ondea también en las playas Bovalar y l’Alcúdia como señal reivindicativa ante la postura de Costas, que ha propiciado que Nules no consiga este año el distintivo internacional Bandera Azul que otorga la Fundación por la Educación Ambiental (FEE).

De hecho, este galardón reconoce la elevada calidad del agua, así como la excelencia en los servicios que se prestan a las personas usuarias y la conservación del medio natural. Unos aspectos que nada tienen que ver con el principal asunto que alega Costas y que está relacionado con la construcción del muro realizado por el Ayuntamiento de Nules para proteger las casetas de primera línea y que, además, no se encuentra en la playa de Les Marines, sino en el Bovalar. En este sentido, cabe recordar que en el año 2021 se construyó este muro que ha comportado que el Ayuntamiento de Nules y Costas mantengan un litigio judicial que ha sido la causa para no conseguir la bandera azul que desde el año 2019 se había otorgado a la playa Les Marines. Lo que se trata de un nuevo chantaje de Costas al pueblo de Nules, para tratar de obligarnos a tomar una posición sumisa y no reivindicativa, la misma que durante tantos años estuvo anclada en nuestro consistorio.

Calidad y gestión

Pero no vamos a callar y vamos a seguir defendiendo los intereses de Nules y de nuestros vecinos ante quien sea. Este año la playa Les Marines no ha sido galardonada con este distintivo, pero nuestras playas contarán con estas banderas reivindicativas con las que seguimos protegiendo nuestro patrimonio marítimo, como son las casetas de primera línea. En otro orden de cosas, también tuvo lugar la semana pasada la izada de la bandera Qualitur tanto en Les Marines como en las playas Bovalar y l’Alcúdia. De modo que, con estas banderas, que otorga Turisme Comunitat Valenciana, se reconocen la calidad y la gestión medioambiental.

Las playas de Nules tienen, además, otros distintivos de reconocimiento de calidad por la gestión de su litoral. Así pues, además de las banderas Qualitur de las playas Bovalar, Les Marines y l’Alcúdia también cuenta con las certificaciones ISO 9001, que reconoce la calidad en la gestión de los servicios y en la satisfacción de los clientes; e ISO 14001, diseñada para controlar responsabilidades e impactos medioambientales. Este año, una vez más, todas sus playas cuentan con la bandera Platges sense fum al adherirse hace unos años las playas Les Marines, Bovalar, y l’Alcúdia a este plan de la Generalitat.

