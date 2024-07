Entre l’ética i l’estética

Bon dia a tots. Al gran matemàtic àrab Al-Khawrizmi li van preguntar sobre el valor de l’ésser humà, i ell va dir: "Si té ètica, el seu valor és 1; si a més és intel·ligent, agregueu-li un 0 i serà 10; si és bona persona, addicioneu un altre 0 i serà 100". "Però si perd l'1, de l'ètica, perdrà tot el seu valor, doncs només quedaran els zeros". La ètica es una forma de ser i actuar, una persona de bé, seria ètica, integra: un bon ésser humà. L’estètica no es més que posturejar, hipocresia: una aparença, alló que vulgarment s’anomena un enganya bobos.

Nou orde

Els polítics que regeixen el cap i casal castellonenc, han creat el nou orde municipal: demostrant ser un grup amb molta estètica però poca ètica. En Magdalena, els ciutadans que participaven en la festa de l’associació la Cosa Nostra sofriren l’agressió de gent d’extrema dreta. L’alcaldessa, eclèctica, va condemnar la agressió tard i mal, sense la fermesa i rotunditat que mereixia; el regidor Vicent Sales guardià de la porta, evitava condemnar l’agressió amb una desconcertant frase: “Les persones de be en democràcia tenen que defensar-se". Donava a entendre que les víctimes eren els agressors i, aparentment, propugnava la creació de comitès d’autodefensa. És de suposar que el regidor Sales té un manual amb les qualitats ètiques i valors necessaris per a ser persones de bé, on se podrà vore si els que no paguen les multes de la zona blava o els impostos; si els que banalitzen les agressions als ciutadans per que el agressors son de la seua corda i, els que s’enriquixen mentre les persones majors se moren a les residencies sense asistencia, son persones integres, humanes i ètiques o els perd la estètica.

Pot ser seria millor acomiadar al incompetent regidor Antonio Ortolá que va qualificar la desaparició de la policia municipal al seu càrrec del lloc de l’agressió, com una casualitat i va justificar l’agressió a persones, per les molèsties causades per la associació al veïns del carrer. En política no existeixen les casualitats, existeix la incompetència.o neguen, però es molt possible que si que tinguen que prendre lliçons de democràcia i, assabentar-se que en democràcia, la defensa dels ciutadans es obligació dels cossos policials i no de comitès d’autodefensa.

