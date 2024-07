La liberación de París (II)

Hoy continúo con la serie de artículos, iniciada el martes 21 de mayo, con ocasión del 80 Aniversario de la Liberación de París. Efeméride en la que tuvo decisivo protagonismo el oficial valenciano Amado Granell Mesado. Los artículos están fundamentados en extractos de mi libro El español de la foto de París (Inédita, 2009). En los primeros días de julio de 1944, mientras las tropas aliadas, bajo el mando supremo del general Dwight Eisenhower, pelean en Normandia con las divisiones alemanas del mariscal Erwin Rommel, el teniente castellonense Amado Granell participa activamente en la puesta a punto de la II División Blindada de la Francia Libre, liderada por el joven general Philippe Leclerc. Cientos de españoles nutren los regimientos de la unidad que el 24 de agosto protagonizará la liberación de París. Será precisamente el oficial nacido en Burriana quien personifique semejante gesta al frente de una sección de la 9ª Compañía, popularmente conocida como La Nueve porque la mayoría de sus efectivos son españoles, exmilitares republicanos. En aquellos días de intensos entrenamientos en Inglaterra, los soldados de la 2ªDB encuentran en Hull los escasos momentos de asueto de los que disponen. Semanas atrás, la llegada masiva (16.000 efectivos) de franceses, españoles y argelinos sembró la alarma en la población británica, en especial entre las familias con hijas jóvenes. Aunque las bases de expedicionarios extranjeros llevaban meses brotando como setas, hasta la llegada de Leclerc y sus hombres todos eran angloamericanos. Además de una brigada polaca comandada por el general Maczek.

Pronto la caballerosidad de los españoles y sus compañeros de unidad propició la confianza de los lugareños. Entonces, la División Leclerc estaba acantonada en las afueras de Pocklington, a media hora en coche del bonito municipio portuario de Hull, situado en la costa norte del estuario del río del mismo nombre. Cada día, a la hora de paseo, el teniente Granell insiste en aleccionar a sus soldados. “Debemos ser modélicos en todo, representamos a España y a los principios de la República. Y esa es una gran responsabilidad. No habrá tibieza para quienes muestren una conducta indigna”. Las semanas van pasando sin entrar en combate, situación que hace mella el anhelo de saldar cuentas con los nazis. Los españoles de la 2ªDB , curtidos en los campos de batalla de España y el África Korps, llevan mal el no haber podido participar en el histórico desembarco del 6 de junio. Granell y el resto de combatientes a las órdenes de Charles De Gaulle, están impacientes por pisar suelo francés. No saben que, seis semanas más tarde, la valiente determinación de Leclerc, saltándose las órdenes de Eisenhower, les va a otorgar su momento estelar. En aquella interminable espera, los veteranos de la División Leclerc contemplan cómo miles de adolescentes estadounidenses y británicos, sin experiencia en combate, salen de los campamentos de instrucción rumbo al matadero de las playas normandas. “Carne de cañón”, suele sentenciar el teniente Granell. Desconoce que pronto alcanzará la gloria.

