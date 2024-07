Me atrevo a afirmar que, más de uno, llevamos días pensando qué sería de Begoña Gómez si no fuera la esposa del presidente del Gobierno. Y es que, si en vez de ser la señora de Pedro Sánchez, hubiese sido por ejemplo la infanta de España, jamás se hubiese librado del paseíllo a pie y por la puerta principal. Pero ya se sabe, todos somos iguales ante la ley, salvo al parecer la mujer del presidente del Gobierno que, «para evitar disturbios», accede al juzgado en coche y por la puerta de atrás para no ser vista y volver a salir, minutos después, tras afirmar desconocer el motivo por el que se la cita.

Quiero creer que siente vergüenza y que, por ello, prefiere jugar a ser avestruz, para no ver ni reconocer, que en toda España, Europa y allende los mares parece ser conocido, y con todo lujo de detalles, que está siendo investigada por presunta corrupción y presunta participación en actividades, cuanto menos cuestionables, ya que se encuentra formalmente investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, hechos de una gravedad inédita en nuestro país. Y es que la recaudación de fondos no es precisamente el sector más adecuado para el desarrollo laboral y profesional de la esposa de un presidente de un Gobierno, por las múltiples implicaciones que ello pudiera comportar, más allá del reproche penal que pudiese merecer.

Todo este despropósito jamás visto en nuestro país, me lleva a pensar en aquello de la mujer del César. Y es que la esposa del presidente del Gobierno, además de serlo, debería parecerlo y comportarse con cautelas. Pero difícilmente puede cumplir dicho papel quien no está acostumbrado a asumir responsabilidades y, a diario, ruboriza a la opinión pública con nuevas causas judiciales que lastran a un gobierno débil, así como la imagen de toda España.

Bochorno patrio

Y eso que Pedro Sánchez dijo venir a «regenerar la vida política», definiéndose a sí mismo como un político limpio, e incluso llegó a justificar una moción de censura con el argumento de que se habían producido unos hechos, que calificaron de «gravísimos», como si los que nos está tocando vivir en estos momentos no fueran bastante razón como para dimitir en bloque. Y es que los españoles no merecemos un Gobierno que, de manera constante, nos está provocando un bochorno patrio y un descrédito internacional sin precedentes.

Porque a la de su mujer, se le añade presuntamente la de otro familiar muy cercano investigado por el más que notable incremento de su patrimonio, por sus peculiares circunstancias profesionales y por el hecho de que, teniendo un sueldo público español, tribute en Portugal. Esto sería una china más en el zapato del presidente y otra papeleta difícil de explicar para quien se ha arrogado y permitido dar, tantas lecciones de ética, limpieza y honradez. Pero ya se sabe «lecciones vendo que para mí no tengo» y eso es lo que debe estar pensando el presidente Sánchez quien, si pusiera en práctica todos sus manuales, hoy debería estar preparando las maletas para abandonar la Moncloa, pero no de vacaciones, si no de manera indefinida.

Aunque finalmente serán los jueces los que tengan que dictaminar si todos estos comportamientos denunciados pueden constituir, o no, un ilícito penal nadie puede negar que, desde el punto de vista ético, los hechos son totalmente reprobables y censurables.

Hiperventilan

Por todo ello, no me extraña que en las filas socialistas los haya que ya hiperventilan al ver la deriva que está tomando la actualidad, con un Gobierno seriamente tocado y un partido socialista desbordado por la magnitud, el grosor y el alcance de tantas crisis, no solo por el goteo de presuntos casos de corrupción política que se vienen denunciando e investigando desde hace ya un año, sino también por los casos más cercanos al entorno del presidente, que han llegado a convertir a la Moncloa en la casa de los líos.

Con todos estos mimbres, el mes de julio seguirá su camino y ya nos anuncia que nos espera un verano más cálido de noticias de lo que viene siendo normal para estos meses. De entrada, a la foto del tradicional posado veraniego de moda le ha salido una competidora, porque el próximo día 19, el caso Begoña Gómez volverá a los juzgados y esperemos que, para entonces, ya no se pregunte el por qué de su imputación y clarifique delante de un juez lo que los españoles tenemos derecho a saber.

Porque si no hay nada que esconder, no hay que tener temor a declarar.acerlo sin dar la cara y victimizándose todo su entorno, es querer hacer ver que todo por lo que se le investiga no va con ella y eso es algo que hubiese tenido que tener en cuenta a la hora de no implicarse en ciertas actividades en las que la esposa de un presidente no se debe involucrar. Porque evitando la ocasión, hubiese evitado el peligro.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora