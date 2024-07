O ara, o mai

La recent victòria de l’esquerra a França ha d’esdevindre una inspiració poderosa per a totes nosaltres. Veure com diversos partits d’esquerra han deixat de banda les seues diferències per unir-se en un front comú contra l’extrema dreta ens recorda el veritable significat de la solidaritat i el compromís amb els valors fonamentals de la justícia social i els drets humans.

A Vila-real, tenim una llarga història de col•laboració entre les forces progressistes. UPV, Bloc i ara Compromís hem demostrat repetidament que, quan es tracta de defensar els interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes, som capaços de posar les nostres diferències a un costat. Entenem que alguns membres de la nostra militància poden tindre recels a l’hora d’entrar a governar amb Benlloch. En soc ben conscient perquè jo també les he tingudes. I a voltes les seguisc tenint.

Futur millor

No obstant això, a Compromís creiem fermament que els interessos comuns del nostre poble han de prevaldre per damunt dels interessos particulars. És aquest compromís amb els valors que compartim el que ens impulsa a treballar juntes per un futur millor per a totes. L’entrada de Compromís al Govern de Vila-real no és només una decisió política; és un acte d’amor per la nostra ciutat i pels nostres veïns i veïnes. Sabem que, només unides, podem assegurar que Vila-real es transforme en un bastió de les polítiques d’esquerra, resistint les amenaces de les polítiques xenòfobes, masclistes i LGTB-fòbiques de Vox, i el blanqueig que en fa el PP.

Aquest és un moment crucial per a Vila-real i per al país. És un moment en què hem de recordar que, juntes, som més fortes. La nostra història ens ha demostrat que quan treballem plegats, podem superar qualsevol desafiament. Ara, més que mai, hem d’unir forces per garantir que els valors d’igualtat, justícia, inclusió, sostenibilitat i bon govern siguen els pilars de la nostra societat. Fem-ho per nosaltres, pels nostres fills i filles i els que vindran. Juntes, podem aconseguir-ho.

Portaveu de Compromís a Vila-real