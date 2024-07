En defensa de la igualdad

Hace escasos días que se ha cumplido un año desde que asumí la presidencia de la Diputación de Castellón gracias al respaldo mayoritario de los castellonenses al proyecto que lidero. Un año de defensa a ultranza de los derechos de todas y todos las castellonenses porque la principal razón que me llevó a asumir el mayor reto profesional de mi vida es la de servir a todos los ciudadanos de la provincia, vivan donde vivan, en las mejores condiciones posibles. Hoy reafirmo el compromiso con mi provincia y con el principio de igualdad entre todos los españoles recogido en la Constitución Española, garantizando que ninguna disposición legislativa incluya cláusulas que favorezcan a un territorio sobre otro.

Todas las iniciativas legislativas han de respetar los principios constitucionales de unidad, igualdad y solidaridad para poder caminar juntos hacia un equilibrio económico y social y un crecimiento cohesionado y justo entre las diversas partes del territorio español. Cataluña ha anunciado que acudirá el próximo lunes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a defender la propuesta de financiación singular para tener plena soberanía fiscal y salir del régimen común español. A nadie se le escapa que lo que pretende el actual Govern catalán en funciones, en manos de ERC, es que Cataluña cuente con la llave de la caja. Si Pedro Sánchez vuelve a inclinar la cabeza frente al independentismo por enésima vez y materializa esta exigencia de ERC y Junts, los españoles estaríamos subvencionando el secesionismo. No lo vamos a tolerar. Uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustenta nuestro estado de bienestar es el Sistema de Financiación Autonómico por el cual las autonomías pueden sufragar servicios públicos fundamentales como son sanidad, educación y servicios sociales.

Descentralización

Todo empezó hace poco más de 40 años, con la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía (1982) y con el traspaso de competencias que nos permitió convertirnos en uno de los países con mayor índice de descentralización y autonomía de gastos que existen en nuestro entorno europeo. Esta descentralización ha supuesto una mejora sustancial en la prestación de nuestros servicios públicos. Pero un Estado descentralizado no puede llevar implícito un estado desigual en los ingresos por habitante que recibe cada comunidad autónoma y, por tanto, cada provincia para prestar los servicios que la Constitución nos ha encomendado. Todo lo contrario. Nuestra propia Constitución propugna en su primer artículo como valores superiores al ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Lamentablemente, este principio de igualdad ha sido mermado en el transcurso de los años con las sucesivas modificaciones del actual sistema de financiación y, más recientemente, con procesos como el de la amnistía que, sin duda, quebrantan nuestros valores del ordenamiento jurídico. Como presidenta de la Diputación Provincial de Castellón nunca antepondré mi voluntad personal a la soberanía del pueblo que, desde la libertad, ha considerado otorgarme el mayor honor que un castellonense pueda ostentar como es el de representarles. Mi deber y obligación es estar al servicio de los castellonenses y defenderles siempre ante cualquier situación o Administración.

61 millones de euros

Por ello, no puedo permanecer callada ante las palabras del PSOE de la provincia de Castellón, que celebra que el Gobierno de España haya activado el mecanismo para inyectar más de 61 millones de euros a los ayuntamientos de Castellón y a la Diputación. ¿Se puede celebrar que a la provincia no llegue ni un euro más de lo que marca estrictamente la ley a cuenta de la liquidación del sistema de financiación local? No sabemos a qué responde la celebración del PSOE de la provincia cuando no llega a nuestra tierra ni un euro extra para los castellonenses, cuando el Gobierno de España no hace ningún esfuerzo para atender las necesidades de la provincia. Más bien al contrario, abandono en todas y cada una de las necesidades de esta provincia, desde la costa a la industria. Mejor le iría al conjunto de esta provincia si tuviéramos un PSOE que alzara la voz ante las injusticias que sufren los castellonenses, abandonados sin inversiones ni servicios. O que alzara la voz ante las injusticias que quiere cometer el Gobierno de España.

Porque defender una financiación singular es, sin ninguna duda, defender la desigualdad entre los españoles y atacar a cada uno de nuestros 135 municipios y a los más de 600.000 castellonenses que viven en esta gran tierra. Es necesario, tal y como ha propuesto nuestro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que se pueda debatir de manera multilateral un nuevo sistema de financiación en el que prevalezca el criterio de la población y la igualdad de todos los españoles, independientemente de donde residan. Es necesario cumplir con los principios constitucionales de igualdad entre los españoles y solidaridad entre territorios. Voy a defender a los ciudadanos de la provincia de Castellón. Alzando la voz y dejándome la piel siempre, por encima de todo y ante todo. Y espero que en esta defensa seamos muchos los que unamos fuerzas. Caminemos juntos en la defensa de la igualdad.

Presidenta de la Diputación de Castellón