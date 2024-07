Un año de diálogo cero

El pasado viernes celebramos el debate del estado de la provincia, que además coincidió con el primer año al frente de la Diputación de Castellón de la presidenta Marta Barrachina. Como dije en el debate, un año que se ha caracterizado por ver la peor versión del PP al frente de esta institución. Un año en el que el diálogo con la oposición ha sido nulo, donde no han aceptado prácticamente ninguna propuesta del grupo político que represento. Participación, debate y acuerdo son palabras que no se encuentran en el vocabulario de los actuales dirigentes del PP en la Diputación.emos vuelto a la política de Carlos Fabra, donde su palabra frente a la del resto prevalece como si tuvieran la verdad absoluta.

Nunca imaginé que un gobierno provincial podía aceptar tan poco la crítica como este. Aprovechan que tienen la última palabra en cada punto del orden del día del pleno para distorsionar, manipular o mentir, simplemente para aparentar que lo hacen todo bien. Tienen a un verdadero maestro de la mentira en sus filas, el vicepresidente Folgado, quien, sin acalorarse, demuestra en cada pleno su habilidad para justificar lo injustificable.

Su política de agua se resume transfiriendo recursos económicos a los municipios para que contraten cubas, su contacto diario con los alcaldes y alcaldesas es nulo, la sensibilidad de este equipo de gobierno provincial con los ganaderos ni está ni se le espera. Con los problemas de despoblación que tenemos en esta provincia, tenemos a una presidenta de brazos cruzados anunciando únicamente helipuertos, la falta de atención al Consorcio Provincial de Bomberos es más que evidente, pues un año después todavía no han nombrado ni al inspector. Pero bueno, para el Partido Popular todo funciona correctamente, no hay nada que podamos aportar porque todo está ok y porque ellos lo hacen todo bien.

Implementar planes de empleo en los pueblos más pequeños, ayudar a estos municipios a que puedan adquirir suelo público para favorecer la construcción de viviendas de protección oficial, impulsar políticas en los municipios con programas para luchar contra los problemas de salud mental, que tanto están afectando a esta sociedad, ayudar al sector primario, que está atravesando serias dificultades debido a la sequía… de todas estas propuestas, ninguna es importante para el gobierno provincial. Y es que el PP ha votado en contra sistemáticamente de estas ideas que, a través de mociones, hemos planteado durante los últimos meses en el pleno de la Diputación.

La señora Barrachina lo tiene claro, todo aquello que no es capaz de hacer o gestionar, la culpa la tiene Pedro Sánchez, esa es su estrategia desde el primer día. No es capaz de cumplir sus compromisos electorales, pero la responsabilidad no es suya por haber mentido a la ciudadanía, la culpa es de Pedro Sánchez o del anterior gobierno provincial, que solo tuvo la responsabilidad de dirigir la institución provincial durante cuatro años y de los cuales dos estuvimos atravesando una pandemia.

Dicen que dejamos una Diputación arruinada, al mismo tiempo que aseguran que estaba paralizada, pero ellos, pleno tras pleno, planteaban propuestas que solo hubieran provocado un agujero económico de verdad, en caso de haberles hecho caso. De hecho, durante este primer año de gobierno no han hecho nada de lo que pedían entonces, porque su irresponsabilidad en la oposición era la misma que ahora en el gobierno, con la única diferencia de que, antes, desde la oposición, solo pedían hacer cosas y ahora, desde el gobierno, se dedican a vender humo y, en gran parte, a dar continuidad a lo que fueron nuestras políticas en esta casa durante la pasada legislatura.

Un problema que no se entiende

El Partido Socialista es un partido que siempre se ha caracterizado por el diálogo y el acuerdo, por ser un partido de mayorías, por ser un partido que debate, escucha, analiza y actúa, y ese es el camino que vamos a seguir andando junto a los vecinos y vecinas de la provincia de Castellón.

Nuestras propuestas mejoran una gestión, ayudan a rectificar, en ocasiones, los errores que pueden cometerse, dan otros puntos de vista para aportar una mirada más amplia de nuestra provincia. En definitiva, quien tiene miedo a que otros podamos pensar diferente o podamos aportar nuestras propuestas para mejorar las propias tiene un problema que no se entiende en democracia.

El Partido Popular lleva un año al frente de la Diputación de Castellón, de ellos depende el que tengamos una institución más útil para la ciudadanía o no. Por nuestra parte, la mano tendida, siempre, para aportar, pues somos representantes públicos y nuestra obligación es buscar soluciones a los problemas que tenemos como sociedad.

*Alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón