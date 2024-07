El poble de Castelló no es mereix un govern com el que tenim. Tenim molts motius, però avui em centraré en un, i és la indecència que en un moment com el que estem vivint, en què el govern israelià està realitzant un genocidi sobre la població palestina, especialment en Gaza, la dreta de Castelló es deixa portar pel seu vessant més racista i insolidari. Carrasco ha posat al nostre municipi en un lloc que no el representa al perquè Castelló sí que és solidari amb el poble palestí. Anem per parts. L’Ajuntament de Castelló tenia, amb l’Acord de Fadrell, un conveni de 60.000 euros amb l’agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins (UNRWA) una entitat que es dedica a dur a terme accions humanitàries en els camps de refugiats.

Aquesta era una ajuda insignificant en termes pressupostaris, i al mateix temps imprescindible pel que suposa, sumada a moltes altres, per als prop de sis milions de refugiats palestins dels quals té cura la UNRWA. Una ajuda que el govern de Carrasco va decidir eliminar demostrant la seua falta d’humanitat.

En aquests nou mesos des de l’atac terrorista de Hamàs, hem vist com el govern israelià està practicant un genocidi en Gaza, destruint hospitals, universitats, cases, escoles, carreteres o infraestructures, negant l’ajuda humanitària i amb gent que passa dies sense menjar i desenes de milers de morts. Un genocidi indecent que troba paraules de justificació en el govern municipal de Castelló.

Per això cal, com Compromís proposem, que l’Ajuntament recupere les ajudes als refugiats palestins. És una qüestió de decència i humanitat.

*Portaveu de Compromís per Castelló