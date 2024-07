Ciega ysorda

Odio. Les sale por todos los poros del cuerpo cuando se expresan sobre la inmigración. Así es Vox, que culpa de todos los males de este país -y del mundo mundial- a los inmigrantes. Así ha pasado también en Castelló, donde Antonio Ortolá, portavoz de Vox y concejal del Área de Seguridad por obra y gracia de Begoña Carrasco, suelta sin sonrojarse que el 50% de las infracciones y delitos en nuestro país los cometen los inmigrantes.

La alcaldesa, sin reaccionar

Pero la alcaldesa sigue sin reaccionar, permitiendo que estos discursos racistas, que incitan al odio entre la ciudadanía, se escuchen en cada pleno. Es Carrasco la que baja las orejas cuando el señor Ortolá no duda en insinuar que la mitad de los inmigrantes que vienen a España, que solo buscan un futuro para sus familias, sean los culpables de robar, violar o matar. Basta ya, señora Carrasco. Sitúese en el lado correcto de la historia. No haga oídos sordos y rompa con Vox. No hay mayor ciego que el que no quiere ver que en nuestra ciudad no caben ni el odio, ni el racismo, ni la xenofobia.

Oportunidad de ser valiente

Lleva un año al frente del Gobierno de la Vergüenza, pero aún tiene una oportunidad de no quedar marcada. Sea valiente y desmárquese de una ultraderecha con la que cada vez está más mimetizada. Si lo hace, aquí encontrará a los socialistas para recuperar Castelló como lo que es: una ciudad libre de odio, enfrentada al racismo y acogedora de inmigrantes.

*Concejala del Grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Castelló