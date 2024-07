Estabilidad y futuro vs caos y recortes

Hace un año tomó posesión Mazón como presidente de la Generalitat tras el pacto de la vergüenza con Vox que hace unos días saltó por los aires. Un año ha tardado en reventar el gobierno. Frente a ocho años de estabilidad, prestigio, moderación e inversiones del gobierno valenciano liderado por el PSPV-PSOE, solo ha bastado un año para que PP y Vox se carguen lo construido, con caos, recortes, censura, negacionismo y radicalismo.

La pregunta es si ahora el PP en solitario se alejará de esa agenda ultra, que le ha llevado a aprobar las mal llamadas leyes de concordia, de transparencia o de libertad educativa, que recortan derechos, blanquean el franquismo y arrinconan al valenciano. Si el PP no deroga estas leyes de la infamia, quedará más que claro que es ultraderecha por sí mismo, sin necesidad de pactar con Vox ni de ponerlo como excusa para ser el gobierno más reaccionario de la historia.

La involución democrática de este primer año de gobierno valenciano no es la única pena que sufrimos. Por eso desde el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó hemos denunciado hace unos días que tienen la ley de la dependencia abandonada. En el primer semestre de este año se han registrado 193 solicitudes en nuestra ciudad, de las que la Generalitat Valenciana solo ha resuelto 5. ¡5! ¡El 2,6% del total de peticiones!

Estamos volviendo a los peores tiempos del PP, en los que se les amontonaban los expedientes y las personas más vulnerables morían sin tener el grado de dependencia aprobado y sin cobrar la prestación que les correspondía. Y ya no es que no resuelvan los expedientes, es que tardan seis meses en autorizar el inicio de los trámites de valoración, lo que retrasa todavía más el proceso. Por eso le exigimos a Mazón y a su consellera Camarero que se pongan a trabajar después de un año de nula gestión, falta de capacidad y cero interés en solucionar los problemas de las personas. Les pedimos que dejen de reírse de la gente. Porque el día que salimos públicamente a denunciar esta situación y a defender los intereses de los valleros y valleras que sufren el bloqueo de la ley de dependencia, el portavoz del PP de la Vall tuvo la brillante idea de invitar a Mazón a nuestra ciudad a tomar una horchata. No le pide explicaciones, ni que acabe con los retrasos. Eso sería mucho pedir para quien va detrás de un cargo en el gobierno valenciano.

En educación también estamos sufriendo la negligencia del PP, que está paralizando muchos de los proyectos del Pla Edificant de mejora de centros educativos. Públicamente también hemos pedido a la Conselleria que deje de frenarlos, porque son muy importantes para la Vall. Hablamos, por ejemplo, del IES Botànic Cavanilles, que acumula 1 año y 3 meses de retraso. En mayo de 2023 se introdujeron en la plataforma del programa dos propuestas. Desde entonces no hemos recibido respuesta.

Otro centro que acumula retraso es el CEIP Lleonard Mingarro, cuyo proyecto definitivo está aprobado desde diciembre de 2023 pero necesita un aumento del presupuesto de 167.000 euros para poder comenzar las obras. La respuesta de Conselleria es que hay otras obras más importantes, aunque esta ya lleva esperando siete meses. Igual que la autorización para realizar una rampa en el CEIP Sant Vicent, que pedimos hace mes y medio por vía de urgencia: no hemos sabido nada. Mientras, siguen sin instalarse las aulas provisiones.

Para el gobierno de Mazón, los derechos de las personas mayores no son una prioridad. Tampoco que nuestros niños y niñas estudien en colegios en condiciones. Ni la atención sanitaria. Ni siquiera la economía, porque recortan en políticas de empleo y hacen desaparecer talleres de empleo y programas de inserción para jóvenes y mujeres. La falta de apoyo en la Vall a proyectos estratégicos, como el nuevo parque acuático de Sant Josep, también es preocupante. El portavoz del PP local ha dado excusas diferentes pero ninguna convincente.

La incoherencia se paga

Llama la atención que un partido que aspira a gobernar, aunque sea dentro de muchos años, no vote a favor de un proyecto que podría llegar a gestionar. Ellos privatizaron el servicio de piscina en 2014, sabiendo que estaba rota. Desde su cierre han pedido con insistencia que se reabra. Y ahora que se va a reabrir, cambian de discurso… En política la incoherencia se paga. Con su apoyo o sin él, el parque acuático será una realidad: en los próximos días se publicará la licitación de la redacción del proyecto. No es una idea, es una hoja de ruta clara. Frente a estos bandazos y falta de proyecto y liderazgo, ofrecemos estabilidad y futuro para la Vall. Pese a los obstáculos que tratan de ponernos desde València, con ejemplos como el de la ley de la dependencia o la paralización del Pla Edificant. Al PP le digo que no van en contra de mí, ni del PSOE, ni del gobierno progresista. Van en contra de los valleros y valleras. Todavía están a tiempo de subirse al carro de la moderación. Por la Vall.