Selección española de fútbol

Qué alegría, qué ilusión y qué disfrute nos ha proporcionado esta selección. Llegamos a la Eurocopa de Alemania sin mucho ruido. He de confesar que no tenía excesiva confianza, nos precedían desastres de mundiales y europeos, con el sobrevalorado Del Bosque y Luis Enrique, mil pases y ni un tiro a puerta. Pero De la Fuente, sorprendentemente, lo ha cambiado todo. Siempre adelante, presión alta, profundidad, rapidez, juego interior y tiros desde fuera.

El mejor fútbol de la competición, con el que más disfrutas, dejamos atrás el aburrimiento y el toquecito absurdo. Y claro, el grupo de jugadores, ante los que hay que descubrirse. Todos han rayado a gran altura, Lamine y Nico son un espectáculo, cómo encaran, driblan, centran y además rematan; nos aseguran un futuro esplendoroso. Rodri, el mejor 5 del mundo, y Fabián han sido los motores del equipo. Olmo, qué peligro llevaba. Cucurella estaba en todas partes. Y lo siento, no veo ahí a Morata. El caso es que por unos días han unido a nuestro gran país, España, que no viene mal. Es bonito ondear banderas españolas y estar orgulloso de cantar «yo soy español». Con el mérito añadido de superar el caos de la Federación y sus chapuzas. Y la pena de que gracias a la gestión nefasta del fútbol español, donde solo quieren que haya dos equipos, a la mayoría de estos magníficos jugadores, no los podemos disfrutar aquí y se buscan las habichuelas en ligas extranjeras. Escribo esto sin saber el resultado, ojalá hayamos ganado, pero haya pasado lo que haya pasado, para mí son campeones.