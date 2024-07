Toca reducir la jornada laboral

Toca reducir jornada laboral. Estaba en el acuerdo de Gobierno y esta en la agenda de la UGT. La patronal se muestra reticente, para ella, esta reducción es inadecuada y supondrá, para algunos sectores…la ruina.

Según el Instituto Nacional de Estadística,en la encuesta de población activa 2023, la media de horas trabajadas a la semana por los hombres asalariados en España fue de 37,1 horas, mientras que las mujeres trabajaron 33,1 horas.

Con esto constatamos que sigue habiendo una diferencia importante en la empleabilidad por géneros en nuestro país. Al mismo tiempo, nos dice que la propuesta del Gobierno de reducir la jornada a 37,5 horas para el año 2025 está muy por encima de la jornada media que realmente se disfruta en España. Como responsable de UGT en la FeSMC de Castellón, de vez en cuando me encuentro con trabajadores con jornadas superiores a las 40 horas semanales, ninguna amparada en ningún convenio colectivo. No todos los trabajadores están bajo su amparo (¡ojalá!) , ni todos los trabajadores habitan empresas con representación sindical que vigile el respeto a los mínimos de los convenios. Pero cuando lo detectamos, lo denunciamos, porque no está amparado en la Ley.

Lo mismo con el SMI que con la jornada laboral, hay en España trabajadores a quienes todo esto no les afecta: la mayoría. Según la encuesta cuatrienal de estructura salarial del año 2021, el 25% de las mujeres tuvo un salario igual o inferior al SMI, frente a un 10,7% de los hombres.

Situarse bajo un prisma más informado

Por analogía, ¿Concluimos que aproximadamente al 75% de las trabajadoras no les afectará esta reducción de jornada, ni al 89% de los trabajadores? Seguramente estos datos no nos pueden llevar a conclusiones precisas, pero pueden situarnos bajo un prisma más informado.

Cuando nos dicen que esta reducción llevará a la ruina del país, ya sabemos que afecta solo a un porcentaje, que no es mayoritario, de las personas trabajadoras y, por tanto, a un porcentaje, también minoritario, de empresas. Conclusión: esta reducción afecta a los desfavorecidos, arreglemos entonces esta injusticia y desenmascaremos esta absurda falacia.