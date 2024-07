Les víctimes i la concòrdia

Bon dia a tots. Si una persona patis una agressió és víctima d’un dany o perjudici subjectiu. Segons especifica l’estatut de la víctima: tota víctima té dret a la protecció, assistència i atenció a rebre un tracte respectuós, individualitzat, no discriminatori i a una justícia restaurativa.

L’Estat espanyol és el segon país del món que més persones té soterrades en cunetes i fosses comuns totes pel colp d’estat i la guerra provocada per Franco. El Partit Popular i Vox (ara divorciats) als parlaments autonòmics de Castella i Lleó, Aragó i País Valencià, on són majoria absoluta, volen aprovar unes lleis de la concòrdia. Segons el diccionari, Concòrdia significa, acord, consens, avinença, pau, reciprocitat, i res d’açò s’ha produït amb les víctimes del franquisme. Les produïdes en temps de la república, no per la república, les menys, varen rebre reconeixement, fraternitat, administracions de loteria i estancs. El govern de l’Estat, denunciar-les davant l’ONU en defensa dels drets fonamentals de les víctimes i els seus familiars.

El 30 d’abril passat, els tres relators encarregats d’estudiar-les, van presentar un contundent informe en el qual afirmen que les normes aprovades són negacionistes, invisibilitzen les greus violacions dels drets humans de la dictadura i podrien vulnerar les obligacions internacionals en matèria de drets humans. La proposta de supressió de les subvencions a les entitats o projectes obstaculitzen el dret de les víctimes a conéixer la veritat i a buscar els milers de desapareguts soterrats en desconegudes fosses. La preservació de l’oblit és fonamental per evitar les tesis revisionistes o negacionistes que pretenen el Partit Popular i Vox. Respecte de la llei valenciana, considera que «desvirtua la memòria històrica en ampliar l’abast de la llei a les víctimes del terrorisme etarra i islàmic», amb una barreja que pretén amagar el terrorisme de la dictadura amb milers de víctimes desaparegudes. El PP qüestiona l’informe de l’ONU, «és llisa i planerament mentida», diuen, clar, la condemna al terrorisme franquista vincula les seues essències i l’herència enyorada. El tribunal constitucional espanyol ha dit el mateix que l’ONU. Ells posant-se la tireta abans de la ferida, no reconeixen el tribunal constitucional.