Som l’alternativa al caos

La política valenciana necessita un canvi urgent. És evident. El Consell s’ha acabat de caure a trossos fa qüestió de dies amb l’eixida de Vox del Govern de Mazón. Han tornat les retallades i ara torna la inestabilitat a la Comunitat Valenciana. De culpables només n’hi ha un: Carlos Mazón, qui no va dubtar en pactar amb un maltractador la seua presidència venent els nostres drets i llibertats.

Censors

Ximo Puig va ser president amb la unió de tres partits, amb les seues diferències, però amb l’objectiu comú de treballar per la Comunitat Valenciana. Huit anys d’estabilitat front a un any de calvari. Diu Mazón que ara tot canviarà. Estem expectants, però en el fons sabem que tot romandrà igual. Avui ens trobem amb una comunitat amb drets retallats, sense estabilitat i amb un govern precari depenent igualment de Vox. Per tant, la ultradreta continuarà dictant el futur de la nostra comunitat perquè Mazón no té la intenció de trencar definitivament amb els ultres. La prova és que els seus alcaldes només tenen paraules de lloança caps als seus companys de Vox. Sí, els censors.

És irònic, però s’ha trencat abans el govern de PP i Vox que Espanya i això és la prova que tots dos s’han convertit en un meme. Mentre el PSOE governa, les lluites de poder de les dretes aboquen els seus governs al fracàs. I les úniques víctimes som nosaltres.

Ho tinc molt clar. És el moment de retornar la dignitat i l’estabilitat a la Comunitat. És hora de votar i que l’estabilitat torne amb Diana Morant com a presidenta. Estem preparats.

Portaveu del PSPV a la província de Castelló