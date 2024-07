Vox no está en venta

Como a Donald Trump, de nuevo el globalismo intenta asesinar a Vox. Los pro-separatistas evidentemente porque Vox es un partido patriótico que prefiere una nación unida frente al despedazamiento nacional. También la izquierda radical comunista, sí, comunista, porque obviamente no quieren la libertad de las personas, sino controlar la economía, la educación y todos los servicios desde y por la superestructura estatal. La socialdemocracia, que en España no existe, porque lo único que hay es una cosa que se llama PSOE liderada por un autócrata al que no le importa nada que no sea su propio ego. Sin duda tiene muchos agujeros que tapar. Cuando todos los índices de pobreza e inseguridad crecen en nuestro país, él, so capa de “progreso” se perpetúa en el poder vendiendo lo que no es suyo, la patria. Por último, el PP, al que me niego a llamarlo centro-derecha, pues Feijóo hace tiempo que está mucho más cerca del PSOE que de Vox, defendiendo postulados globalistas que, junto con verdes, comunistas y socialistas defienden al unísono en Europa.

Objetivo

En Vox en cambio sólo tenemos un objetivo: acabar con el socialcomunismo; romper como Milei, como Orban, o como en breve Trump, ese globalismo que nos impone el pensamiento único, lo políticamente correcto. Sabemos que es una lucha titánica y que de momento estamos solos en España, pero con muchos más aliados en el resto del mundo, incluida Meloni, a la que ahora el oficialismo intenta apartar de Vox porque todos se le han acercado ante su éxito, tal y como sucederá con Milei que está cambiando Argentina.

Guarden en sus archivos este artículo. Les espera más inseguridad, más pobreza, menos empleo de calidad, menos talento.

Portavoz de Vox en Castellón