Orgull nacional i local

Espanya torna a brillar en el panorama esportiu internacional. La selecció espanyola de futbol ha conquistat la seua quarta Eurocopa, mentre que Carlos Alcaraz ha fet història guanyant el prestigiós torneig de Wimbledon. Aquests triomfs ens omplin d’orgull i també reforcen la imatge d’Espanya com una potència esportiva a nivell mundial.

Fa quasi un any, la selecció femenina de futbol ens va donar una altra gran alegria en proclamar-se campiona del món i, recentment, la Federació Espanyola de Gimnàstica Rítmica ha aconseguit la medalla d’or en l’exercici mixt de la Copa del Món i la selecció femenina de bàsquet s’ha proclamat subcampiona d’Europa. Són tres exemples, de molts, que demostren que el talent en l’esport no entén de gènere i que l’esport femení està en plena expansió. En contrast, queda encara molt per tal d’acabar amb la bretxa salarial i altres aspectes que ens impedixen parlar d’una igualtat real. Però eixe és un altre tema...

L’esport espanyol ha vist molts altres èxits en diverses disciplines. Rafa Nadal, Alba Torrens, Marc Márquez, Carolina Marín, Sergio García, Aitana Bonmatí, Mireia Belmonte, Toni Bou, Ruth Beitia, Pau Gasol, Ana Peleteiro... i altres moltíssims esportistes que ens han representat i ens representen amb orgull en competicions internacionals. Els seus èxits són inspiradors i reflecteixen l’esforç conjunt d’esportistes, entrenadors/es, i el suport institucional que se’ls brinda.

A l’Alcora, la nostra població, també estem vivint una època daurada per a l’esport local. Els i les nostres esportistes estan recollint importants assoliments, i és un motiu d’orgull veure com el nom de la nostra localitat s’associa amb l’èxit i la dedicació en l’àmbit esportiu.

Recentment, hem rebut a l’Ajuntament: a l’equip de l’Alcora Futbol Sala, campió del torneig La Nostra Copa de la Comunitat Valenciana; a Laia Romero i Laura Bagán, subcampiones autonòmiques de la Comunitat Valenciana de gimnàstica rítmica; a Anna Bellés, atleta subcampiona d’Espanya absoluta en 4x400 metres; als equips cadet A i juvenil A del CD Alcora, campions de lliga… Són els més recents, però en tenim molts més.

Cohesió social

Som molt conscients de la importància de l’esport com a ferramenta de cohesió social, desenvolupament personal i promoció d’hàbits saludables. Per això, hem posat en marxa una sèrie d’iniciatives per a fomentar la seua pràctica i donar suport als nostres esportistes. Hem invertit en noves instal·lacions esportives, com són les primeres pistes de pàdel municipals, i estem millorant les existents per tal d’oferir espais adequats i segurs on els nostres veïns i veïnes puguen entrenar i competir. En breu, després de la seua adjudicació, es posarà en marxa un projecte integral destinat a millorar i posar a punt pràcticament totes les instal·lacions esportives de l’Alcora: pistes d’atletisme, camp de futbol, pavelló poliesportiu, polifuncional, piscina coberta, piscina de Sant Vicent, camp de futbol 8 i skatepark, a més de les zones exteriors de la Ciutat Esportiva.

D’altra banda, estem organitzant nous esdeveniments esportius com, per exemple, el I Torneig de Pàdel Vila de l’Alcora, que es disputa durant aquest mes de juliol. També col·laborem en nombroses i destacades proves com la Gegant de Pedra, el Rallye de la Cerámica, etc. Esdeveniments que no només fomenten la participació dels alcorins i alcorines, sinó que també atrauen visitants a la nostra localitat.

Suport

El nostre compromís amb l’esport també es reflecteix en el suport als clubs i associacions esportives locals, oferint subvencions i recursos perquè puguen continuar desenvolupant la seua labor de formació i competició. Volem que els i les joves de l’Alcora tinguen les mateixes oportunitats que els de qualsevol altra localitat per a desenvolupar el seu talent i aconseguir els seus somnis esportius.

Amb tot això, vull destacar i posar en valor el gran treball que està duent a terme la regidora d’Esports, Amparo Segura. La seua implicació i passió per l’esport són fonamentals. I, per descomptat, el gran treball dels clubs i esportistes n’és clau.

És emocionant veure com l’esforç i la dedicació dels nostres esportistes es tradueixen en èxits i reconeixements. Aquests assoliments no sols són motiu de celebració, sinó que també serveixen d’inspiració per a les noves generacions, demostrant que amb treball dur i perseverança, tot és possible.

Aquest estiu se celebren a l’Alcora 5 campus: futbol, gimnàstica rítmica, taekwondo, futbol sala i bàsquet, fet que reflecteix el bon moment en el qual es troba l’esport al nostre municipi i el futur que té al davant.

Continuarem treballant per a millorar les nostres instal·lacions, fer costat als nostres esportistes i organitzar esdeveniments. Perquè creiem fermament que l’esport és una part essencial de la nostra identitat i una ferramenta poderosa per al desenvolupament i el benestar de tota la ciutadania.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló