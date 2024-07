Racisme a l’Ajuntament

Recorden quan estava de moda la posveritat, eixa expressió per definir als que menteixen sense cap problema? Ara parlem de bulos o fake news, però la realitat és pitjor. Ja no sols és dir informació falsa, és ser un incoherent, cínic i hipòcrita, sense despentinar-se, tot per a que guanyen els teus. Encara que això siga renunciar a la humanitat, la democràcia i els teus principis, si és que alguna volta els vas tindre.

A l’Ajuntament de Castelló veiem com quan Compromís volem parlar de les dones en tractament contra el càncer que esperen fer-se una mamografia en l’Hospital Provincial o de les obres necessàries per al CEIP Juan G. Ripolles, el Partit Popular diu que això no és competència municipal, que els té igual. Això si, el Partit Popular parla tot el temps de l’amnistia o de Begoña Gómez.

Quan dijous passat el regidor de policia de la nostra ciutat va fer un discurs racista en el ple, el Partit Popular el va defendre. Va dir que era un «excés» i que els veritablement racistes eren Junts i Esquerra Republicana. Tal volta per no assumir que el regidor de seguretat de Begoña Carrasco és racista, o tal volta perquè ells ja han acceptat els discursos racistes i els comparteixen, i per això els defensen.

Ni a les nostres institucions, ni a cap lloc, no hi hauria d’haver racisme. No jutgem a la gent pel seu origen o color de pell. Després dels discursos de dijous, tant d’Abascal a Madrid, com d’Ortolá a Castelló, el PP ha de fer-los fora del govern municipal. Castelló no pot tindre com a regidor de policia a qui fa discursos racistes.

Portaveu de Compromís per Castelló