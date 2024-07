Frases que señalan cómo somos

A veces pronunciamos frases que por cambios imprevistos de las circunstancias o, por la incoherencia de nuestros comportamientos, nos dejan con el culo al aire. Pongo un ejemplo.

No hace mucho, Biden, presidente de EEUU y candidato a la reelección, para denunciar el peligro que representa Trump, dijo que había que tenerlo en cuenta y ponerlo en la diana. Días después intentaron matarlo. Pero, peor aún si cabe, el senador republicano J. D. Vance, que acusaba a Trump de ser el Hitler americano, al ser elegido por Trump como su posible vicepresidente, se olvidó de sus acusaciones y, ahora, denuncia a Biden como autor intelectual del intento de magnicidio.

Ética

Pero, además de lo comentado, tampoco tiene desperdicio lo que declaró Mbappé al ser presentado como jugador del Real Madrid. Me refiero a eso de que jugar con el Real Madrid siempre fue un sueño que no se paga con dinero. Imagino que se refería a que no se paga con poco dinero. Y es que, las cifras de contratación son tan estratosféricas que violan la ética. Aunque las declaraciones que, de verdad me desconciertan, son las de Aguirre y las de Barrera. Las de Esperanza por su cinismo y falta de humanidad al ver cómo se oponía a trasladar niños inmigrantes sin papeles porque decía que era repartir la inseguridad y, horas después y por defender a Nacho Cano, se sitúa en posición antisistema y pide el derecho al trabajo para los inmigrantes sin papeles.

Las de Vicente, el torero, porque aunque me alegre la ruptura del pacto PP-Vox, lo de me voy del gobierno valenciano sin saberlo ni esperarlo, denuncia que el Consell del País Valencià está en manos de nostálgicos del franquismo que viven en Madrid. Y es que, hay frases y cambios que, guste o no, señalan cómo somos.

Analista político