Cien columnas

Escribir estas palabras para que sean publicadas los sábados en este medio sigue siendo un placer a veces revestido de pequeña tortura. Los temas son infinitos, sí, pero uno acaba dándole vueltas siempre a las mismas cosas, a aquello que le preocupa, lo que conoce, sus obsesiones. Me cuesta escapar de ahí y buscar temáticas originales, lo admito. Aun así, me esfuerzo. Salir de la zona de confort siempre es un asunto delicado. Exponerse, además, en un diario como este deviene en un ejercicio de malabarismo entre el pensamiento interior y aquello que uno quiere mostrar o demostrar. Reflexionar sobre una cuestión y plasmarlo en negro sobre blanco, si se hace con interés y responsabilidad, acaba siendo más complicado de lo que parece. Y eso, en lugar de volverse una rémora, un problema, es quizá lo más bonito de escribir aquí. Retarme a mí mismo y conocerme. De alguna manera, la exposición del pensamiento propio actúa de terapia psicológica. Lo cual ha de ser bueno por necesidad.

Pero hoy, que me voy por las ramas, quería hablar de los autores y de sus obras. Me pongo yo por delante antes de hablar de otros. Porque es cierto que el novelista se expone, pero a la vez se tapa tanto como quiere con la manta de la ficción. Publicar una columna semanal --y la frecuencia es importantísima puesto que da escaso margen tanto a la elaboración en sí como a la elección de temas-- te desnuda mucho más. Yo me siento con alma de novelista, a pesar de ser inédito en ese aspecto literario. También, y pese a que produzco bastante ficción --toda ella inédita, metida en un cajón cerrado con siete llaves--, mi mayor productividad se centra en la escritura de un diario personal privado. Tampoco esto lo lee ni mi mujer y espero que quede para siempre en secreto. Como mucho lo legaré a mi hijo, cuando yo ya no esté.

Saturados

Lo que quiero transmitirles es que pese a lo mucho que escribo, solo se conoce de mí aquello que aparece en este espacio. Con todo, no siento que realice un acto de fingimiento o que eluda temas por pudor o miedo a la opinión exterior. Sí lo hago en cuanto a política pura y dura, no por desinterés hacia el asunto, sino porque entiendo que nos sintamos saturados; cabecera de casi todos los telediarios y periódicos, salvo, en general, desgracia mayúscula o triunfo deportivo destacado.

Me nutro de la vida, de la cotidianeidad. De mis filias y fobias también, pero la observación es mi principal fuente inspirativa. Por eso algunas de estas columnas han surgido de conversaciones, así como de una parte importantísima de mi vida: la lectura, en general de ficción, pero también histórica. Y todo esto viene a colación de que esta es la columna número cien, como indica el título. Iban a ser solo cuatro, para agosto del 2022. Casi no me creo que haya acumulado tantas, las 50 primeras reunidas en un libro. Esto me ha dado muchas satisfacciones y solo, de tanto en tanto, algún pequeño dolor de cabeza. Gracias, Mediterráneo; muchas gracias, lectores.

Editor de La Pajarita Roja