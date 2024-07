L’UJI com a bé públic

En un context de canvis tecnològics i socials profunds, la Universitat Jaume I ha estat capaç d’avançar al llarg del curs 2023-2024 en les millores en docència, investigació, transferència, internacionalització i compromís social i territorial. Un any acadèmic en què, a més, hem impulsat de manera decidida l’emprenedoria i l’adquisició de competències transversals entre la comunitat universitària, molt especialment entre el nostre estudiantat, i hem aprofundit en l’extensió universitària i la cultura com a eixos per al desenvolupament social. La voluntat de dissenyar una oferta d’estudis adaptada a les demandes socials i atractiva s’ha traduït en la posada en marxa del grau en Màrqueting i una modificació profunda dels plans d’estudis de nou graus, deu màsters universitaris i un programa de doctorat. S’han consolidat les microcredencials, que suposen ja el 20% dels cursos en formació permanent, i es continua apostant per la formació dual.

L’estructura investigadora

Com a part de l’estratègia per a estimular l’activitat d’R+D+I, s’estan desplegant tot un seguit de mesures per a consolidar l’estructura investigadora de la Universitat a través de nous reglaments de grups i instituts d’investigació, inclosa la creació d’un nou institut en l’àmbit turístic. Amb aquesta mateixa vocació, el pla propi de promoció de la investigació i la transferència de coneixement ha incorporat com a novetats una beca d’iniciació a la investigació adreçada a l’estudiantat, accions de suport a grups consolidats i la incentivació de la mobilitat entre les universitats sòcies d’EDUC. Finalment, l’UJI també ha estat una de les primeres universitats públiques espanyoles a aprovar el Pla d’Acció Coara per a millorar la qualitat, l’execució i l’impacte de la investigació a la Universitat.

En paral•lel, s’estan fomentant la transferència del coneixement i la innovació com a palanques de dinamització, com ara els programes institucionals de suport a la creació d’empreses, la instal•lació d’un segon demostrador tecnològic desenvolupat per l’Institut de Materials Avançats i el doctorat industrial. A més, Espaitec continua afermant el seu creixement i es consolida, amb 53 empreses instal•lades al parc i vinculades que han facturat més de 95 milions d’euros en 2023, com a hub tecnològic i d’innovació de referència.

La internacionalització de l’UJI és una necessitat per a poder oferir una formació integral i una garantia per a contribuir a donar solucions creatives als reptes globals que tenim com a societat. Així, aquest curs s’ha avançat en el desplegament del consorci d’universitats europees EDUC, amb l’inici de la construcció d’un campus virtual de l’aliança que permeta el desenvolupament de nous escenaris d’aprenentatge i mobilitat. A més, l’UJI ha consolidat la seua aposta per Amèrica Llatina.

Compromisos reforçats

El curs 2023-2024 també destaca pel desplegament d’iniciatives que reforcen el nostre compromís social i cultural, l’arrelament al territori i la contribució a la sostenibilitat i la governança. Altres programes, com arala Universitat per a Majors, que ha complit 25 anys com a referent en l’aprenentatge al llarg de la vida, o el programa UniDiversitat i la nostra adhesió a la Xarxa d’Universitats Públiques Valencianes per la Igualtat i les Diversitats, testimonien el nostre tarannà. També vull destacar les accions que ens permeten desenvolupar iniciatives en col•laboració amb municipis de l’àmbit rural, l’activitat de les nostres fundacions i el programa de patrocini i mecenatge, que compta amb 37 càtedres i aules d’empresa actives.

Dues fites destacades

La consolidació del campus ha sumat dues fites destacades. D’un costat, la finalització de l’edifici d’investigació II, una infraestructura científica per a desenvolupar una recerca de frontera en l’àmbit de les ciències experimentals i que s’ha convertit en el primer edifici del campus a obtenir la màxima certificació en sostenibilitat. I, d’un altre, el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, la construcció i definició funcional del qual continuen avançant. D’altra banda, el projecte ProDigital posarà a l’abast més de 300 recursos educatius en obert per a la formació digital de la comunitat universitària. Aquest és un projecte de les universitats públiques valencianes finançat amb fons europeus i liderat per l’UJI.

El balanç de curs, que es plasma oficialment en la Memòria Acadèmica i de Responsabilitat Social Universitària, constata que destinar recursos humans i econòmics per a enfortir una universitat pública com l’UJI és la millor inversió de present i futur que podem portar a terme com a societat.

Rectora de l’UJI