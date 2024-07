España campeona

En mi última columna alababa a la selección española de fútbol por el buen campeonato de Europa que efectuó y el magnífico fútbol que desplegó. No sabía el resultado de la final y aun así solo cabía felicitarlos. Hoy ya sé que son campeones, para mí ya lo eran, lo que me llena de alegría. Sin duda, gran parte del éxito es gracias a Luis de la Fuente, que supo crear un equipo más allá de individualidades.

El grupo es lo que triunfa en este deporte. Muchos años de trabajo con los mismos futbolistas facilitaban la tarea. Creo que el secreto es ir más allá y formar una auténtica familia, se llevan fenomenal y ese buen rollo se nota, se nota mucho. En antiguos equipos de la selección española había conflictos por los egos, las primas, los descansos, los entrenamientos, etc., y así con mezquindad y egoísmo no se puede salir a jugar. Además tenemos un fantástico futuro. Son gente joven y los veteranos tienen recambios de garantía: el objetivo, el Mundial de 2026, donde seremos favoritos, siempre que no se rompa la armonía.

Entradas

De la final, algo que no entiendo es por qué nosotros teníamos 10.000 entradas y ellos 50.000. ¿Cómo se reparten? ¿Quién decide? Con la UEFA por medio no hay manera de aclararse. Tampoco qué hacía Rocha por allí, posando en todas las fotos y yendo de protagonista a pesar del oscuro pasado y negro futuro, que hubiera requerido más discreción. Sin embargo, me encantó ver al Rey, nuestro Jefe de Estado y máximo representante, compartiendo el campeonato. Al fin nos convertimos, con el máximo mérito, en los reyes de Europa.

Notario y doctor en Derecho